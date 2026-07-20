El portero colombiano David Ospina es el nuevo portero de los Potros de Hierro del Atlante, para encarar el torneo de Apertura 2026.

Con 37 años y experiencia en Europa con Arsenal y Napoli, David Ospina llega como jugador libre tras dejar al Atlético Nacional de Colombia.

Óscar Jiménez será el principal afectado con la llegada de Ospina, pues estaba contemplado como titular en la portería del Atlante.

David Ospina llega tras su paso por Atlético Nacional

David Ospina cerró su etapa como portero del Atlético Nacional de Colombia, y llegaría al fútbol mexicano en condición de jugador libre para ser parte del Atlante de Miguel Herrera.

El contrato de Ospina, quien tiene 37 años, lo vincularía por un año con el Atlante, equipo que acaba de volver a la Liga MX después de muchos años en la Liga de Expansión.

David Ospina es el nuevo portero del Atlante. (captura)

El Atlante necesita refuerzos para competir en la Liga MX

Tras su debut en la Liga MX con derrota ante Necaxa, el Atlante luce débil y con un plantel muy corto, por lo que es normal que sumen a un portero con la experiencia de David Ospina.

David Ospina jugó en equipos como el Arsenal y el Napoli en el futbol europeo, lo cual le garantizaría seguridad a la portería atlantista.