Desde hace algunos días, David Faitelson ha estado en el ojo del huracán ya que ha protagonizado distintas peleas con personalidades del medio futbolístico.

Todo comenzó cuando el periodista deportivo presentó en su programa de Faitelson sin Censura un reportaje sobre el contrato de Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul.

Esta acción ha sido criticada por personajes como Ruso Zamolginy, Marc Crosas y hasta el Cantante Guerrero, a quien Faitelson lo tachó de trabajar en lo oscurito.

Señalan a David Faitelson de cubrir intereses de la directiva de Cruz Azul

David Faitelson no deja de pelear en redes sociales y ahora cargó con todo contra los árbitros de la Liga MX, en especial contra el Cantante Guerrero.

Todo surgió a raíz de que en redes han republicado un video de un programa de TUDN donde le advertían a Faitelson que cuando las cosas no estuvieran bien en Cruz Azul, culparía a Iván Alonso menos a sus amigos.

En medio de la polémica que se destapó por el reportaje del contrato Giakoumakis, compañeros de TUDN han comentado dicho vídeo y se han burlado de que ya se está viendo la defensa de intereses de Faitelson.

David Faitelson no para: Ahora acusa que los árbitros de la Liga MX “se manejan en lo oscurito”

David Faitelson no para con sus polémicas y ahora protagonizó un cruce de palabras del Cantante Guerrero a quien lo señaló de trabajar en lo oscurito.

“Mira “Cantante” no tienes ni idea de la clase de persona que soy yo. No tengo ningún tipo de interés que no sea el periodístico. Eder Velázquez y Gilberto Palafox fueron entrañables y grandes amigos míos. A partir de que las obligaciones de ellos tomaron otro rumbo, nos separamos y guardamos la distancia con respeto.

Tengo casi 3 años sin hablar con ninguno de ellos. Que los árbitros se manejen en lo obscurito y tengan intereses y grandes complejos no es mi problema. Tu utiliza Televisa para exponer tus conocimientos de árbitro, no para sacar tus rencores contra el medio arbitral que te echó por la puerta de atrás”.