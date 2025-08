David Faitelson ha estado involucrado en pleitos con sus compañeros de TUDN en los últimos días y ha generado dudas sobre si todo es parte de un show o las peleas en TV son de verdad.

David Faitelson es un periodista polémico que cuando formaba parte de ESPN tenía roces con sus compañeros durante los programas deportivos y ahora que forma parte de TUDN tiene pleitos constantes con el “Ruso” Zamogilny, Rafael Puente Jr., Marc Crosas y hasta con “El Cantante” Guerrero.

No obstante, en redes sociales siempre existe la duda sobre si esos pleitos son arreglados o armados y después platican como si fueran amigos, pues ya se reveló toda la verdad sobre las peleas en TV.

¿Pleitos de Faitelson vs Crosas y Zamogilny son armados? Revelaron toda la verdad sobre las peleas en TV

David Faitelson casi cada semana entra en una nueva polémica debido a que sus comentarios molestan o no están de acuerdo con él, por lo que sus compañeros le reclaman e incluso se insultan.

El más reciente fue el que tuvo con Zamogilny sobre el tema de Giakoumakis donde ambos se engancharon porque el “Ruso” no estaba de acuerdo con las cifras que le filtraron a David Faitelson a lo que el periodista contestó qué quien era él para decirle como hacer su trabajo.

Por eso y otros conflictos, el periodista Miguel Ángel Arizpe reveló que una de sus fuentes le dijo si esos pleitos son montados o 100% reales.

“Quien piense que eso es show no sabe nada, y menos con David. Golpes no han habido, no, pero créeme que puede estar cerca, veo cómo se pelea ahora allá en Televisa”, mencionó la fuente de Miguel Ángel Arizpe.

- Crosas: "todo será culpa de Ivan Alonso menos de tus compadres (Eder y Palafox)"



- Paco Arredondo: "esos son los peores"



- Faitelson: "No no no" procede a cruzar los brazos y quedarse callado.



Videoazo 😂 al sicario le mencionan a sus padrotes y deja de ladrar. pic.twitter.com/7KcADWxfI1 — 𝗟𝘂𝗶𝘀_𝗔𝘇𝘂I  (@LuisAzulO5O7) August 5, 2025

¿Las peleas de David Faitelson y sus compañeros podrían llegar a los golpes?

Miguel Ángel Arizpe afirmó que las peleas entre David Faitelson y sus compañeros no son arregladas y sus fuentes señala que no se descarta que un día lleguen a los golpes.

“A David no le importa el qué dirán, nadie lo censura y es su estilo. Nadie lo detiene y Ruso es el más ganchado”, añadió una de las fuentes del periodista.