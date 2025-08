América tiene amarrado a su nuevo refuerzo. Allan Saint-Maximin se convertirá en futbolista de las Águilas y la expectativa es mayúscula debido al cartel con el que llega, pero también, hay números a tener en consideración y que fueron compartidos por el analista de TUDN, Damián Zamogilny, en su cuenta de X.

“Los últimos 12 meses de Allan Saint Maximin… Solo datos, no opinión”, publicó el analista de TUDN junto con una imagen de la plataforma Sofascore que puntúa el rendimiento del galo los últimos 12 meses y que buen podrían preocupar en América debido a puntos a considerar.

Y es que, de entrada, se registran seis inactividades por lesiones o percances. Incluso, las gráficas señalan que el último partido que el francés jugó fue en el mes de abril, cuando tuvo una lesión que ya no le permitió volver a jugar en lo que restó del año futbolístico.

¿Cuánto pagó América por Allan Saint-Maximin?

Pese a ese historial negativo en el último año, América apostó fuerte por Allan Saint-Maximin. Muestra de ello es que la directiva de Coapa desembolsó cerca de 12 millones de dólares por sus servicios a la espera de que sea la solución a los problemas que ha tenido recientemente en la generación de ocasiones de gol.

Dicho esto, se trata de uno de los fichajes más caros en la historia de América y una de esas operaciones poco comunes en el Nido debido a que la mayoría de las apuestas en el tiempo reciente han sido contrarias a lo que han hecho con Allan Saint-Maximin en el sentido de que suelen apostar por hombres de la Liga MX que encuentran una segunda oportunidad con los azulcremas a bajo costo.

Cabe resaltar que para que América pueda hacer oficial el fichaje de Allan Saint-Maximin será indispensable que liberen una plaza de jugador no formado en México y en ese sentido, el sacrificado será Javairo Dilrosun, quien tras no haberse quedado más tiempo en LAFC, no será tomado en cuenta en Coapa.

¿América irá por otro refuerzo?

Es importante mencionar que, en estos momentos, América no podría ir ya por otro refuerzo extranjero, esto debido a que con Allan Saint-Maximin llenarán sus plazas de no formado en México, así que, si quisieran otro fichaje foráneo más, tendrían que darle salida a otro de sus extranjeros.

Agustín Palavecino ha sido uno de los rumores para refuerzo en América y aunque sondearon sus condiciones, tendrían que pagar forzosamente su cláusula de rescisión aparte de liberar una plaza, por lo que, en estos momentos, no parece una opción cercana para los Millonetas.

De tal forma, América parece que tiene cerrado su plantel con la llegada de un Saint-Maximin que, por ahora, parece más una incógnita que una certeza de que será un pilar para el resurgir del ave.