Damon Albarn es un reconocido artista que integra bandas como Gorillaz y Blur, además del colectivo Africa Express, el cual se encargó de protagonizar el cierre de actividades durante la edición 53 del Festival Cervantino, escenario que también sirvió para que mostrara su gusto por las Chivas de Guadalajara.

Y es que, durante la presentación, Damon Albarn salió al escenario con una gorra de Chivas, lo que se viralizó en redes sociales principalmente porque las cuentas oficiales del Deportivo Guadalajara se encargaron de publicar el momento, lo que generó muchos comentarios positivos de aficionados del Rebaño en referencia a esto.

“Desde Inglaterra hasta México se sabe”, publicó la cuenta de Chivas junto con imágenes de Damon Albarn con la gorra rojiblanca puesta en su presentación de hace unos días en el Festival Cervantino.

¿Quién es Damon Albarn?

Damon Albarn es un reconocido músico, cantante, compositor y productor discográfico británico que se desempeña como vocalista en bandas con el éxito de Blur y Gorillaz. En su carrera ha acumulado importantes reconocimientos como seis BRIT Awards y dos Grammy Awards.

En 1989 fue cuando Damon Albarn formó Blur, la cual es una de las bandas más influyentes en el movimiento britpop de los años 90’s en Inglaterra.

En 1998, fue uno de los co-fundadores de Gorillaz, proyectó que echó a andar con el artista de comics Jamie Hewlett. Actualmente, se le considera la banda virtual más exitosa en todo el mundo.

Damon Albarn volverá a México con Gorillaz

Durante su más reciente presentación en México, Damon Albarn confirmó el regreso de Gorillaz a nuestro país para el año 2026 con una experiencia inmersiva durante el marco de sus 25 años como banda.

De momento, no hay fecha confirmada para el regreso de Damon Albarn con Gorillaz a México, un espectáculo que, después de lo sucedido, muchos aficionados de Chivas querrán ver.