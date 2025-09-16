Gorillaz lanzará su nuevo álbum ‘The Mountain’ en marzo de 2026; aquí los detalles.

Después de Cracker Island, la banda Gorillaz estrenará un nuevo disco.

Gorillaz lanzará su álbum ‘The Mountain’ en marzo de 2026 con estas colaboraciones

A través de redes sociales, Gorillaz reveló que su álbum ‘The Mountain’ se estrenará el 20 de marzo de 2026 en plataformas digitales.

La producción musical contará con un total 15 canciones con diversas colaboraciones:

The Mountain feat. Dennis Hopper, Ajay Prassana, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash The Moon Cave feat. Asha Puhli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda y Black Tought The Happy Dictator feat. Sparks The Hardest Thing feat. Tony Allen Orange County feat. Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar The God of Lying feat. IDLES The Empty Dream Machine feat. Black Thought, Johnny Marr y Anoushka Shankar The Manifiesto feat. Trueno and Proof The Plastic Guru feat. Johnny Marr y Anoushka Shankar Delirium feat. Mark E. Smith Damascus feat. Omar Souleyman y Yasiin Bey The Shadow Light feat. Asha Boshle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash Casablanca feat. Paul Simmon y Johnny Marr The Sweet Prince feat. Ajay Prassana, Johnny Marr y Anoushka Shankar The Sad God feat. Black Tought, Ajay Prassana y Anoushka Shankar

Gorillaz (Damon Albarn)

Cabe mencionar que la agrupación liderada por Damon Albarn- de 57 años de edad-también reveló la portada y algunos artes de con la banda virtual.

Gorillaz da un adelanto de su álbum ‘The Mountain’

Para emocionar a sus fans, Gorillaz publicó un adelanto de su álbum ‘The Mountain’ en YouTube.

Se trata del video de la canción The Happy Dictator en colaboración con la banda Sparks.

El tema es el track 3 del disco de ‘The Mountain’ y tiene todo el estilo de Gorillaz con Sparks, agrupación nació en los años 70.

La canción de Gorillaz salió el pasado 11 de septiembre tanto en plataformas digitales como en YouTube.

En esta última red social, el clip acumula más de 1.4 millones de visualizaciones, dejando en claro que hay altas expectativas por el álbum ‘The Mountain’.