Feria de Regreso a Clases Profeco 2026: fechas, sede, horario e invitados

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invitó a las familias a participar en la Feria de Regreso a Clases 2026, que se realizará los días 15 y 16 de agosto en Expo Reforma, CDMX.
Con entrada libre y horario de 9:00 a 20:00 horas, el evento ofrecerá útiles escolares, uniformes, calzado y servicios gratuitos como cortes de cabello, certificados médicos y exámenes de la vista.
Además, contará con invitados especiales como Cositas y Rafa Carbajal, y se replicará en 55 sedes del país.
Así como también la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 en Expo Reforma contará con invitados especiales, la conductora y creadora de contenido infantil, Cositas y a el divulgador de la ciencia, Rafa Carbajal.
Además de manera conjunta habrá Ferias de Regreso a Clases 2026 en todo el país para que padres puedan comprar todo lo de la lista de útiles a precios accesibles, precisó César Iván Escalante Ruiz.
Esto podrás encontrar en la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026
La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 en Expo Reforma tendrá varios productos y servicios disponibles para alumnos como para la cartera de los padres.
Con ello, en la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 podrán encontrar serán:
- Útiles y equipo: Desde cuadernos, lápices, mochilas, libros y tecnología educativa
- Uniformes y calzado escolar
- Servicios gratuitos: De cortes de cabello, certificados médicos, exámenes de la vista y asesorías jurídicas
- Talleres de tecnología doméstica y módulos de orientación
Ubicaciones y fecha de Feria de Regreso a Clases 2026 en el país
La Profeco también anunció 55 sedes de Feria de Regreso a Clases 2026 en todo el país, con el objetivo de garantizar esta oportunidad de adquirir lo necesario a los padres de familia.
Con ello, las 55 sedes de Feria de Regreso a Clases 2026 en el país serán las siguientes:
Aguascalientes
- Aguascalientes – Centro de Artes Visuales (31 de julio al 1 de agosto). Calle Venustiano Carranza, No. 111, Col. Zona Centro, C.P. 20000
Baja California
- Tijuana – Plaza Galerías Hipódromo (21 al 23 de agosto). Blvd. Agua Caliente, No. 11999, Col. Hipódromo, C.P. 22024
Baja California Sur
- La Paz – Parque Jardín Velasco (13 al 16 de agosto). Calle 5 de Mayo (entre Revolución de 1910 y Francisco I. Madero), s/n, Col. Centro, C.P. 23006
Campeche
- Campeche – Unidad Deportiva 20 de Noviembre (21 al 23 de agosto). Av. Adolfo Ruiz Cortínez 13, s/n, Col. Centro, San Francisco de Campeche, C.P. 24000
- Carmen – Parque Tila (3 al 31 de agosto). Calle 35 (entre 42 y 44), s/n, Col. Tila, C.P. 24170
- Escárcega – Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla (7 al 15 de agosto). Calle 29 (entre 28 y Av. Héctor Pérez Martínez), s/n, Col. Centro, C.P. 24350
Ciudad de México
- Azcapotzalco – Jardín Parque Hidalgo (21 al 22 de agosto). Calle 16 de septiembre, s/n, Col. Centro de Azcapotzalco, C.P. 02000
- Cuajimalpa – Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa (13 al 16 de agosto). Av. Juárez, s/n, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000
- Milpa Alta – Explanada de la Alcaldía Milpa Alta (28 de agosto al 2 de septiembre). Av. México (entre Jalisco y Constitución), s/n, Col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000
- Profeco (Cuauhtémoc) – Expo Reforma (15 y 16 de agosto). Av. Morelos 67, Col. Juárez, C.P. 06600
Chiapas
- Comitán – Parque Central de Comitán (16 al 22 de agosto). Av. Central Ote., s/n, Col. Centro, Comitán de Domínguez, C.P. 30000
Chihuahua
- Cd. Juárez – Parque Central (14 al 16 de agosto). Av. Tecnológico, No. 4450, Col. Partido Iglesias, C.P. 32659
- Cuauhtémoc – Plaza Benito Juárez / Plaza Cd. Cuauhtémoc frente la Presidencia Municipal (21 al 23 de agosto). Calle Agustín Melgar (entre Av. Ignacio Allende y Av. Morelos), s/n, Col. Centro, C.P. 31500
Coahuila
- Torreón – Cámara de Comercio (31 de julio). Av. Matamoros, No. 434 Pte., Col. Centro, C.P. 27000
Colima
- Colima – Cancha Deportiva del Mirador (15 de agosto). Av. República, No. 629, Col. Mirador de la Cumbre II, C.P. 28048
Durango
- Durango – Plaza IV Centenario (15 al 16 de agosto). Calle 5 de Febrero, s/n, Col. Zona Centro, C.P. 34000
Estado de México
- Cuautitlán Izcalli – Zona de Bancos (6 al 8 de agosto). Calle Temoaya, No. 34, Col. Centro Urbano, C.P. 54700
- Ecatepec – Explanada Central (28 al 30 de agosto). Av. Adolfo López Mateos, No. 28, Col. San Cristóbal Centro, C.P. 55000
- Naucalpan – Plaza Revolución (21 al 23 de agosto). Av. 16 de Septiembre, s/n, Col. San Bartolo, C.P. 53000
- Otumba – Plaza de la Constitución (25 de agosto al 2 de septiembre). Calle Eugenio Montaño, s/n, Col. Centro, C.P. 55900
- San Mateo Atenco – Palacio Municipal de San Mateo Atenco (13 al 16 de agosto). Av. Lic. Benito Juárez, No. 302, Col. San Miguel, C.P. 52104
- Tlalnepantla – Suburbano estación de San Rafael (14 al 16 de agosto). Av. Prolongación Hidalgo, s/n, Col. Tlayapa, C.P. 54110
Guanajuato
- Irapuato – Explanada de la Plaza de los Fundadores (21 al 30 de agosto). Av. Revolución esq. con calle Sor Juana Inés de la Cruz, s/n, Col. Centro, C.P. 36500
- León – Edificio de la Cámara de Comercio (14 al 16 de agosto). Blvd. Francisco Villa, No. 1028, Col. María Dolores, León de los Aldama, C.P. 37550
Guerrero
- Iguala – Explanada del Palacio Municipal (20 al 30 de agosto). Av. Vicente Guerrero, No. 1, Col. Centro, Iguala de la Independencia, C.P. 40000
Hidalgo
- Pachuca – Parque Cultural Hidalguense, estacionamiento Gota de Plata (15 al 16 de agosto). Blvd. Felipe Ángeles s/n, Col. Zona Plateada, Pachuca de Soto, C.P. 42083
Jalisco
- Zapopan – Estación Tren Ligero Zapopan Centro (13 de agosto). Entre Av. de las Américas y Av. Manuel Ávila Camacho, s/n, Col. El Capullo, C.P. 45150
Michoacán
- Cuitzeo – Jardín Principal (19 al 23 de agosto). Calle José María Morelos Sur, No. 4, Col. Centro, Cuitzeo del Porvenir, C.P. 58840
- Morelia – Plaza Valladolid (12 al 16 de agosto). Calle Vasco de Quiroga (esq. Humboldt), s/n, Col. Centro Histórico, C.P. 58000
Morelos
- Jojutla – Auditorio Municipal Juan Antonio Tlaxcoapan (28 al 30 de agosto). Calle Constitución del 57, s/n, Col. Centro, C.P. 62900
Nayarit
- Tepic – Andador Amado Nervo Poniente (21 de agosto al 4 de septiembre). Entre Puebla Norte y Durango Norte, frente al Palacio Municipal de Tepic, s/n, Col. Centro, C.P. 63000
Nuevo León
- San Nicolás de los Garzas – Unidad Deportiva José Navarro (21 al 22 de agosto). Calle Benito Juárez, s/n, Col. Centro, C.P. 66400
Oaxaca
- Oaxaca – A un costado de la Catedral (14 al 22 de agosto). Calle Miguel Hidalgo, s/n, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, C.P. 68000
Puebla
- Puebla – Plaza de la Democracia (Frente al Carolino) (15 al 16 de agosto). Calle 4 sur entre Av. Juan de Palafox y 3 oriente, s/n, Col. Centro Histórico, C.P. 72000
- Tehuacán – Parque Juárez (15 al 17 de agosto). Calle Rayón, No. 7, Col. Centro, C.P. 75700
Querétaro
- Querétaro – Plaza Gran Cué (14 al 16 de agosto). Camino al Cerrito No. 37, Col. El Pueblito, Corregidora, C.P. 76900
Quintana Roo
- Cancún – Parque de las Palapas (14 al 16 de agosto). Calle Tulipanes LB Centro, s/n, Col. SM 22, Benito Juárez, C.P. 77500
San Luis Potosí
- Cd. Valles – Gran Salón (31 de julio). Calle Benito Juárez, No. 525, Col. Centro, C.P. 79000
- San Luis Potosí – Plaza del Carmen (15 al 17 de agosto). Entre calle Mariano Escobedo y Manuel José Othón, s/n, Col. Centro, C.P. 78000
Sinaloa
- Culiacán – Polideportivo Juan S. Millán (7 de agosto). Av. Dr. Ruperto López Paliza, No. 145B, Col. Centro, C.P. 80000
Sonora
- Cajeme – Centro Magno (15 de agosto). Calle Sinaloa, No. 151, Col. Centro, C.P. 85000
Tabasco
- Tabasco (Centro) – Gran Salón Villahermosa, parque Tomás Garrido Canabal (14 al 16 de agosto). Blvd. Adolfo Ruiz Cortines (esq. Av. Paseo Tabasco), s/n, Col. Jesús García, C.P. 86040
Tamaulipas
- Altamira – “Plaza de la Constitución” (15 al 16 de agosto). Calle Capitán Pérez, s/n, Col. Centro, C.P. 89600
- Cd. Madero – Auditorio Américo Villarreal (22 al 23 de agosto). Av. Francisco Sarabia, No. 305, Col. Primero de Mayo, C.P. 89450
- Cd. Victoria – Paseo Libre 17 (16 de agosto). Calle Francisco I. Madero, No. 101, Col. Centro, C.P. 87000
- Reynosa – Auditorio Municipal (14 al 16 de agosto). Autopista Monterrey - Reynosa Km 206, s/n, Col. Vista Hermosa, C.P. 88710
- Río Bravo – Unidad Deportiva Las Liebres (19 de agosto). Av. José María Morelos y Pavón, No. 521, Col. Río Bravo 2, Bugambilias, C.P. 88959
- Tampico – Sitio de Exposiciones (28 al 30 de agosto). Calle Plutón, No. 100, Col. Anáhuac, C.P. 89180
Tlaxcala
- Tlaxcala – Parque Benito Juárez (14 al 16 de agosto). Av. 20 de Noviembre, No. 24, Col. Centro, C.P. 90000
Veracruz
- Las Choapas – Parque Central Benito Juárez (21 al 23 de agosto). Av. 20 de Noviembre, No. 202, Col. Centro, C.P. 96980
- Pánuco – Gimnasio Municipal Alfonso Guzmán Neyra (14 al 15 de agosto). Calle Antonio J. Bermúdez, s/n, Col. Revolución Mexicana, C.P. 93997
- Veracruz – Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora (5 de agosto). Av. Ignacio Rayón, s/n, Col. Centro, C.P. 91700
- Xalapa – Bajos de Palacio Municipal (14 al 17 de agosto). Calle Juan de la Luz Enríquez, s/n, Col. Centro, C.P. 91000
Yucatán
- Mérida – Cámara de Comercio (7 al 9 de agosto). Av. Itzaés X 31 y 33, No. 273, Col. García Ginerés, C.P. 97070
Zacatecas
- Guadalupe Zacatecas – Explanada de la Presidencia Municipal de Guadalupe Zacatecas (18 al 20 de agosto). Av. H. Colegio Militar Ote., No. 96, Col. Centro, C.P. 98600