En plena fiebre por el Mundial 2026, la empresa Sky Group ofrece un servicio de transporte en helicóptero al Estadio Banorte con tarifas desde 71 mil pesos para quienes buscan evitar el tráfico y llegar con rapidez al partido entre México e Inglaterra.

Esta alternativa de transporte privado se suma a las opciones de movilidad disponibles para los aficionados que asistirán a uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo, en una ciudad que prevé una intensa carga vehicular por el evento.

Puntos de salida para viajar en helicóptero al Estadio Banorte

Sky Group ofrece vuelos privados al Estadio Banorte con salidas desde los siguientes puntos:

Polanco, en la Ciudad de México

Toluca, en el Estado de México

El punto de llegada es el helipuerto de El Financiero, elegido por la empresa debido a su cercanía con el Estadio Banorte, lo que permite reducir significativamente el tiempo de traslado hacia la sede mundialista.

La empresa informó que la fecha límite para reservar este servicio fue el 2 de julio de 2026 a las 16:00 horas; es decir, tres días antes del encuentro entre México e Inglaterra.

El antes Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México. (Tomás Pérez de la Cruz/Cuartoscuro / Tomás Pérez de la Cruz)

¿Cuánto cuesta llegar en helicóptero al Estadio Banorte?

De acuerdo con Sky Group, el costo del traslado en helicóptero al Estadio Banorte es de 4,100 dólares, equivalentes a aproximadamente 71 mil pesos mexicanos, según el tipo de cambio vigente.

No obstante, la empresa precisa que la tarifa puede variar dependiendo del modelo de helicóptero, el punto de salida y la disponibilidad de los helipuertos, por lo que el precio final podría modificarse.

Aunque no da detalles sobre qué pase en caso de lluvia, debido a las últimas tormentas que ha presentado la capital del país e incluso por esta razón los partidos de México se han visto afectados en sus horarios.