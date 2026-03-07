Cuauhtémoc Blanco inauguró el torneo Mundialito Legislativo, un espacio que busca brindar un punto de encuentro jurídico y social, para fomentar el deporte, la convivencia sana y el trabajo en equipo.

Las instalaciones de la Cámara de Diputados fueron el escenario de la inauguración del Mundialito Legislativo, donde Cuauhtémoc Blanco estuvo acompañado por Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Emilio Escalante, Presidente y Director del club Atlante también estuvo en el evento junto a Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista

El futbol como una herramienta para unir y construir comunidad

Cuauhtémoc Blanco, quien recordó que en su niñez jugó este tipo de torneos, años antes de ser profesional del futbol, compartió que fue parte de la inauguración del Mundialito Legislativo.

Se trata de un espacio que busca brindar a las y los jóvenes un punto de encuentro no solo jurídico, sino también social, fomentando el deporte, la convivencia sana y el trabajo en equipo.

A menos de 100 días de que arranque la Mundial 2026, “impulsamos este primer torneo con el objetivo de fortalecer los valores que el deporte nos enseña dentro y fuera de la cancha”, publicó en “X” Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco dando autógrafos

Así se jugará el Mundialito Legislativo que inauguró Cuauhtémoc Blanco

El Mundialito Legislativo unirá a estudiantes de diversas instituciones académicas, personal administrativo de la Cámara de Diputados y a profesionales de la comunicación que cubren la fuente.

Entre los equipos participantes se encuentran representantes de universidades como la Anáhuac, La Salle, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la UAM Xochimilco.

Equipos integrados por personal de la Cámara de Diputados, además de camarógrafos y reporteros que cubren la fuente legislativa buscarán también el campeonato.