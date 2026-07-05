El destino quiso que México e Inglaterra vuelvan a encontrarse en una Copa Mundial de la FIFA, justo 40 años después de aquel histórico México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó la inolvidable “Mano de Dios” y el mejor gol en la historia de los Mundiales.

En los octavos de final del Mundial 2026, México buscará escribir su propia página legendaria en el Estadio Banorte, con la oportunidad de eliminar a los ingleses y sumar un triunfo que pasaría a la historia en casa.

La “mano de Dios” eliminó a Inglaterra hace 40 años

Aquel encuentro, disputado en el Estadio Banorte durante los cuartos de final de 1986, pasó a la historia por los dos goles más famosos de Diego Armando Maradona: la llamada “Mano de Dios” y el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los Mundiales, del mismo exjugador argentino.

La derrota quedó marcada como una de las más dolorosas para Inglaterra y que difícilmente podrá ser olvidada por el mundo.

Mano de Dios de Maradona (Tomada de Video)

Ahora, cuatro décadas después, México tendrá la oportunidad de escribir su propia página histórica frente al mismo rival y con la diferencia de que el equipo dirigido por Javier Aguirre llega a los octavos de final tras una destacada actuación en lo que va del Mundial 2026.

México va por un triunfo ante Inglaterra que pasaría a la historia

Para México, una victoria significaría mucho más que una clasificación a los cuartos de final: representaría un triunfo histórico ante una de las potencias del futbol mundial.

Además, sería un nuevo capítulo memorable en una Copa del Mundo celebrada en casa, 40 años después de aquella tarde legendaria de Maradona en territorio mexicano.