Un nuevo año está por comenzar y con ello algunas plataformas de streaming que transmiten las mejores ligas de futbol del mundo harán reajustes en sus tarifas de precios y habrá algunas que mantendrán costos.

A continuación te traemos el desglose de cada costo:

Disney+ | 149 pesos (básico), 249 pesos (estándar), 319 pesos (premium)

HBO Max | 149 pesos (básico), 239 pesos (estándar), 299 pesos (platino)

Netflix | 119 pesos (estándar con anuncios), 249 pesos (estándar sin anuncios), 329 pesos (premium)

Prime Video | 99 pesos (básico), 149 pesos (plan sin anuncios)

FOX One | 175 pesos

ViX | 149 pesos

DAZN | 250 pesos, 348 pesos (ultimate)

Apple TV | 169 pesos

Paramount | 99 pesos (básico), 129 pesos (estándar), 179 pesos (premium)

TOTAL: Desde 1358 hasta 2116 pesos

Hay que recordar que en México son varias las plataformas que tienen distribuidas los derechos de transmisión de futbol, por lo que no basta sólo con contratar una sino que el aficionado debe desembolsar una fuerte cantidad para seguir de lleno a su equipo.

El streaming se apodera del mejor futbol del mundo

Con la llegada del streaming, en muchos hogares mexicanos han dejado de lado la televisión abierta por incluir dentro de sus gastos mensuales servicios como Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y FOX One.

Los aficionados al futbol y el deporte en general tampoco pueden ser ajenos a las plataforma, puesto que en ellas es donde se transmiten la mayoría de las competencias internacionales, por ello estos servicios manejan distintos planes para cada presupuesto.

El más barato es el de Paramount que su plan básico tiene un costo de 99 pesos y plan más caro es de 179 pesos mientras que el servicio más caro es el de DAZN, que maneja solo dos precios el más barato de 250 pesos y el más caro de 348 pesos.

¿Cómo quedaron distribuidos los derechos de transmisión de las mejores ligas de futbol en México?

Para el 2026 el mejor futbol del mundo estará repartido en varias distribuciones, que van desde televisión de paga, plataformas de streaming y algunos casos por TV abierta como es el caso de LaLiga que transmite un juego por jornada en el Canal 5.

Pero en general, el aficionado deberá abrir la billetera para poder disfrutar de sus competencias favoritas el siguiente año con costos que van desde los 1358 hasta 2116 pesos.

TNT y HBO Max: Premier League, FA CUP, Champions League, Super Cup y Sunday Night Soccer.

Premier League, FA CUP, Champions League, Super Cup y Sunday Night Soccer. FOX y FOX One: Premier League, FA CUP, Champions League, Ligue 1, Coppa Italia, Concachampions, WSL, Central American Cup, Caribbean Cup y Saudi Pro League

Premier League, FA CUP, Champions League, Ligue 1, Coppa Italia, Concachampions, WSL, Central American Cup, Caribbean Cup y Saudi Pro League Sky Sports: LaLiga, Copa del Rey, Supercopa, Bundesliga, SuperCup, UEFA Nations League y Clasificaciones Europeas

LaLiga, Copa del Rey, Supercopa, Bundesliga, SuperCup, UEFA Nations League y Clasificaciones Europeas TVC: Champions League y Copa de Francia

Champions League y Copa de Francia DAZN: Jupilper Pro League

Jupilper Pro League Claro Sports: Partidos del AEL Limassol y Liga Guate

TUDN y VIX: Campeones Cup, Leagues Cup, Campeón de Campeones, Mundial 2026, Nations League, Copa Oro, LaLiga