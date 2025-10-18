Isaac del Toro correrá el Andorra Cycling Masters; te decimos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Isaac del Toro volverá a la bicicleta después de correr el Critérium de La Nucía, el sábado 18 de octubre, evento en el que tuvo una destacada participación.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en el Andorra Cycling Masters?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el domingo 19 de octubre en el Andorra Cycling Masters.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Andorra Cycling Masters?

El Andorra Cycling Masters, en el que estará Isaac del Toro, se correrá el domingo 19 de octubre, a partir de la 1 de la mañana, tiempo del centro de México.

Hasta el momento de realizar esta nota no había transmisión confirmada del Andorra Cycling Masters, en el que el ciclista mexicano Isaac del Toro será protagonista.

Evento: Andorra Cycling Masters

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 1 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Andorra, España

Transmisión: Sin confirmar

¿Quién participará el Andorra Cycling Masters junto al mexicano Isaac del Toro?

El Andorra Cycling Masters, en que participará Isaac del Toro, es un evento de exhibición que reunirá a los mejores ciclistas del mundo.

El ciclista mexicano Isaac del Toro compartirá línea de salida con Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic, en un duelo individual que promete ser uno de los grandes atractivos del cierre de temporada.

El Andorra Cycling Masters busca coronar al maestro de las montañas con un formato sin equipos, sin gregarios y con todos los corredores compitiendo por cuenta propia.

¿Cómo es el Andorra Cycling Masters?

El Andorra Cycling Masters está integrado por dos pruebas el mismo día, el domingo 19 de octubre, en las que competirá Isaac del Toro.

En el primero, los cuatro corredores disputarán una contrarreloj en el Coll de la Gallina, una exigente subida de 8.23 kilómetros.

Más tarde, competirán en un critérium de 32.1 kilómetros en un circuito urbano de 2.14 km en Andorra la Vella.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Critérium de La Nucía?

El Critérium de La Nucía cerró con la prueba de eliminación en la que los ciclistas dieron todo en cada vuelta, e Isaac del Toro fue el vencedor final frente al joven Héctor Álvarez, el sábado 18 de octubre.

Isaac del Toro fue superando rivales hasta jugarse la victoria con Héctor Álvarez, al que derrotó en la última vuelta.