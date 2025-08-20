Johan Vásquez y el Genoa debutan en la Jornada 1 de la Serie A; te decimos dia, hora y canal para ver el partido vs Lecce.

El Genoa de Johan Vásquez encara una nueva temporada de la Serie A, en busca del rendimiento que le alcance para evitar el descenso de categoría.

Día para ver al mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A

Johan Vásquez y el Genoa reciben a Lecce en la Jornada 1 de la Serie A, el sábado 23 de agosto.

Hora para ver al mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A

A las 10:30 de la mañana, tiempo del centro de México inicia el partido Genoa vs Lecce, en la Jornada 1 de la Serie A, con Johan Vásquez como capitán de su equipo.

Canal para ver al mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A

La plataforma Disney+ y ESPN 3 transmitirán el partido Genoa vs Lecce, como parte de la Jornada 1 de la Serie A, en la que estará Johan Vásquez.

Partido:Genoa vs Lecce

Fase: Jornada 1 de la Serie A

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Luigi Ferraris

Transmisión: Disney+ y ESPN 3

¿Cómo llega Genoa de Johan Vásquez a la Jornada 1 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez encaró su primer partido en la Copa de Italia, previo a su debut en la Serie A contra Lecce.

El viernes 15 de agosto, Genoa venció 3-0 a Vicenza en la primera ronda de la Copa de Italia, con Johan Vásquez jugando todo el partido.

En la Copa de Italia, el Genoa enfrentará en la segunda ronda a Empoli el 24 de septiembre de 2025.

¿Cómo llega Johan Vásquez a una nueva temporada en la Serie A?

Johan Vásquez suele ser buscado por otros equipos para cambiar de uniforme previo a cada temporada de la Serie A, pero de nueva cuenta iniciará en la defensa central del equipo.

Además, Johan Vásquez, será el capitán del Genoa en el inicio de la Serie A, cuando el equipo reciba a Lecce en busca de los primeros tres puntos.