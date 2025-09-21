Guillermo Ochoa está a punto de reiniciar su aventura en el futbol de Europa, con el AEL Limassol; te decimos el día, hora y canal para ver su posible partido de debut.

Memo Ochoa fue convocado por el DT del AEL Limassol, para el partido en el que visitarán al Omonia en la Primera División de Chipre.

El portero Memo Ochoa necesitaba enrolarse en un equipo profesional para mantenerse con posibilidades de jugar el Mundial 2026, y a sus 40 recibió la oportunidad en Chipre.

Día para ver el debut de Memo Ochoa con el AEL Limassol en el futbol de Chipre

Memo Ochoa y el AEL Limassol visitan el lunes 22 de septiembre al Omonia, en la Jornada 4 de la Primera División de Chipre.

Hora para ver el debut de Memo Ochoa con el AEL Limassol en el futbol de Chipre

A las 10 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Omonia vs AEL Limassol de Memo Ochoa, en la Jornada 4 del futbol de Chipre.

Canal para ver el debut de Memo Ochoa con el AEL Limassol en el futbol de Chipre

El partido Omonia vs AEL Limassol de Memo Ochoa, en la Jornada 4 del futbol de Chipre, no tiene transmisión confirmada en México.

Partido: Omonia vs AEL Limassol

Fase: Jornada 4 del futbol de Chipre

Fecha: Lunes 22 de septiembre de 2025

Horario: 10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio GSP

Transmisión: Sin transmisión confirmada

¿Cómo el AEL Limassol de Memo Ochoa en la Liga de Chipre?

El AEL Limassol, nuevo equipo de Memo Ochoa en el futbol de Chipre, marcha en la novena posición de la competencia con 4 puntos.

Hasta el momento, luego de tres partidos disputados, el AEL Limassol ha recibido 4 goles, más de uno por partido en promedio, situación que buscan mejorar con la incorporación de Memo Ochoa a la portería.

En su más reciente partido, el 14 de septiembre, el AEL Limassol empató 2-2 con el Ethnikos Achnas, sin convocar a Memo Ochoa.

¿Cómo llega Memo Ochoa a su debut en el futbol de Chipre?

Con cuatro meses de inactividad llega Memo Ochoa a su posible debut con el AEL Limassol, en el futbol de Chipre.

Aliado a su experiencia, Memo Ochoa confía en sumar minutos en la portería de su nuevo equipo.