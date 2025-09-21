La Jornada 12 de la Liga MX Femenil cierra con el Rayadas vs Pachuca en cancha regia; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

Rayadas y Pachuca son dos de las escuadras que suelen pelear por el campeonato de la Liga MX Femenil, así que prometen un buen partido en la Jornada 12.

Rayadas vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

El lunes 22 de septiembre se enfrentan Rayadas vs Pachuca, en el cierre de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

Tres partidos se jugarán el lunes 22 de septiembre, como parte de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Las señales de ViX, TUDN, Canal 9 y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil, transmitirán el partido Rayadas vs Pachuca, en la Jornada 12.

El partido Rayadas vs Pachuca está programado a las 20:10 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Rayadas vs Pachuca

Fase: Jornada 12 de la Liga MX Femenil

Fecha: Lunes 22 de septiembre de 2025

Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, TUDN, Canal 9 y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo va Rayadas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Rayadas venció 1-0 a Toluca en la cancha de las mexiquenses, en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

Con 20 puntos, Rayadas ocupa el quinto lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente a Pachuca.

Las posibilidades de sumar los tres puntos en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil son importantes para Rayadas, aunque Pachuca será un sinodal de cuidado.

¿Cómo va Pachuca en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

El Pachuca suma 26 puntos en el subliderato del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, así va por la cima de la competencia en la Jornada 12.

En la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, Pachuca goleó 5-0 a Necaxa en su cancha.