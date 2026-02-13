Cruz Azul vs Tigres juegan el domingo 15 de febrero en la Jornada 6 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Tigres es empate 2-2, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Tigres

Cruz Azul vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Tigres, que se jugará en la Jornada 6 de Liga MX.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero

Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza

Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta

Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa

Tigres quiere otro bombazo: Va por estrella del Atlético de Madrid; Ángel Correa sería clave (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Cruz Azul vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El domingo 15 de febrero de 2026 es el partido entre Cruz Azul y Tigres en la Jornada 6 de Liga MX.

Las plataformas TUDN y ViX transmitirán el Cruz Azul vs Tigres.

Partido: Cruz Azul vs Tigres

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: TUDN y ViX

Carlos Rotondi ha generado interés en otros equipos y Cruz Azul ya tiene puesto el precio para cualquiera que se lo quiera llevar (MEXSPORT / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Tigres al partido de la Liga MX?

Cruz Azul es tercer lugar del Clausura 2026 en la Liga MX con 10 puntos, previo a su partido ante Tigres.

En la Jornada 5 de Liga MX, Cruz Azul empató 1-1 en la cancha del campeón Toluca.

Tigres, por su parte, goleó 5-1 a Santos para llegar a 10 puntos en el subliderato de la competencia.