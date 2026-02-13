Cruz Azul vs Tigres juegan el domingo 15 de febrero en la Jornada 6 de Liga MX. Pronóstico 2-2 en la cancha de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Cruz Azul vs Tigres es empate 2-2, en la Jornada 6 de la Liga MX.
- Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Tigres
Cruz Azul vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Tigres, que se jugará en la Jornada 6 de Liga MX.
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero
- Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza
- Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta
- Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa
Cruz Azul vs Tigres: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
El domingo 15 de febrero de 2026 es el partido entre Cruz Azul y Tigres en la Jornada 6 de Liga MX.
Las plataformas TUDN y ViX transmitirán el Cruz Azul vs Tigres.
- Partido: Cruz Azul vs Tigres
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: TUDN y ViX
¿Cómo llegan Cruz Azul y Tigres al partido de la Liga MX?
Cruz Azul es tercer lugar del Clausura 2026 en la Liga MX con 10 puntos, previo a su partido ante Tigres.
En la Jornada 5 de Liga MX, Cruz Azul empató 1-1 en la cancha del campeón Toluca.
Tigres, por su parte, goleó 5-1 a Santos para llegar a 10 puntos en el subliderato de la competencia.