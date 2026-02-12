Chivas vs América se verán las caras en el Clásico Nacional de la Liga MX. El partido es el sábado 14 de febrero de 2026 y será transmitido por Prime Video.

Partido: Chivas vs América

Fase: Jornada 6

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Horario: 21:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video

Chivas vs América: ¿Cuándo ver el Clásico Nacional de la Liga MX?

Chivas vs América se enfrentarán el sábado 14 de febrero como parte de la Jornada 6 de la Liga MX.

El encuentro entre rojiblancos y azulcremas es uno de los partidos más importantes de México, pues está catalogado como el Clásico Nacional.

Chivas vs América: Hora para ver el Clásico Nacional de la Liga MX

El Chivas vs América se jugará a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, el sábado 14 de febrero de 2026.

Chivas vs América: ¿Dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX?

El Chivas vs América será transmitido por la plataforma de Amazon Prime Video el sábado 14 de febrero a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.

Jugadores del Club América. (Adrian Macias)

¿Cómo llegan Chivas y América al Clásico Nacional de Liga MX?

Chivas llega invicto y como líder de la Liga MX al Clásico Nacional ante América, equipo que pelea por acercarse a los primeros lugares.

Triunfo sobre Mazatlán con marcador de 2-1, llevó a Chivas a 15 puntos, luego de 5 partidos ganados en el Clausura 2026.

América enfrentó a Rayados en la Jornada 5 con la mira puesta en llegar a 8 puntos en la tabla de posiciones de la Liga MX.