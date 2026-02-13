Rayados vs León juegan el sábado 14 de febrero en la Jornada 6 de Liga MX. Pronóstico 3-1 a favor del Monterrey. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs León: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Rayados vs León es triunfo de 3-1 a favor del Monterrey, en la Jornada 6 de la Liga MX.
- Pronóstico: Rayados 3-1 León
Rayados vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Tigres, que se jugará en la Jornada 6 de Liga MX.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves
- Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona
- Delanteros: Anthony Martial y Uros Durdevic
León
- Portero: Oscar García
- Defensas: Salvador Reyes, Sebastián Vegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula
- Mediocampistas: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría
- Delanteros: Alfonso Alvarado y Diber Cambindo
Rayados vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
El sábado 14 de febrero de 2026 es el partido entre Rayados vs León en la Jornada 6 de Liga MX.
Las plataformas TUDN y ViX transmitirán el Rayados vs León.
- Partido: Rayados vs León
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: TUDN y ViX
¿Cómo llegan Rayados y León al partido de la Liga MX?
Rayados suma 7 puntos en la novena posición de la Liga MX después de cinco jornadas disputadas.
En su anterior partido, Rayados perdió 0-1 con América para confirmar su irregular inicio en el Clausura 2026.
León tampoco puede presumir mucho. Con la derrota en Querétaro, se estancó en cuatro unidades como lugar 16 del Clausura 2026.