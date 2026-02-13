Rayados vs León juegan el sábado 14 de febrero en la Jornada 6 de Liga MX. Pronóstico 3-1 a favor del Monterrey. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs León: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido Rayados vs León es triunfo de 3-1 a favor del Monterrey, en la Jornada 6 de la Liga MX.

Pronóstico: Rayados 3-1 León

Rayados vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Tigres, que se jugará en la Jornada 6 de Liga MX.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves

Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona

Delanteros: Anthony Martial y Uros Durdevic

León

Portero: Oscar García

Defensas: Salvador Reyes, Sebastián Vegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula

Mediocampistas: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría

Delanteros: Alfonso Alvarado y Diber Cambindo

Rayados vs León: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El sábado 14 de febrero de 2026 es el partido entre Rayados vs León en la Jornada 6 de Liga MX.

Las plataformas TUDN y ViX transmitirán el Rayados vs León.

Partido: Rayados vs León

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: TUDN y ViX

¿Cómo llegan Rayados y León al partido de la Liga MX?

Rayados suma 7 puntos en la novena posición de la Liga MX después de cinco jornadas disputadas.

En su anterior partido, Rayados perdió 0-1 con América para confirmar su irregular inicio en el Clausura 2026.

León tampoco puede presumir mucho. Con la derrota en Querétaro, se estancó en cuatro unidades como lugar 16 del Clausura 2026.