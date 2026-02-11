Cruz Azul vs Tigres se verán las caras en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el domingo 15 de febrero de 2026 y será transmitido por TUDN y ViX.

Partido: Cruz Azul vs Tigres

Fase: Jornada 6

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Horario: 16:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: TUDN y ViX

Cruz Azul vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX?

Cruz Azul vs Tigres se enfrentarán el domingo 15 de febrero como parte de la Jornada 6 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

El Cruz Azul vs Tigres se jugará a las 16:30 horas, tiempo del centro de México, el domingo 15 de febrero de 2026.

Cruz Azul vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?

El Cruz Azul vs Tigres será transmitido por la plataformas de TUDN y ViX el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.

Partido: Cruz Azul vs Tigres

Fase: Jornada 6

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026

Horario: 16:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: TUDN y ViX

Toro Fernández, jugador de Cruz Azul. (Jafet Moz / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Tigres al partido de la Jornada 6 de Liga MX?

Cruz Azul llega a la Jornada 6 de la Liga MX luego de empatar 1-1 ante Toluca, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Tigres.

La Máquina se ubica en el tercer lugar de la tabla general del Clausura 2026 con 10 puntos.

Tigres, por su parte, enfrentó a Santos Laguna en la Jornada 5 y los goleó por 5-1, por lo que ahora tienen la mira puesta en Cruz Azul con el objetivo de ganar y escalar posiciones en la Liga MX.