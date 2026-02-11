Cruz Azul vs Tigres se verán las caras en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el domingo 15 de febrero de 2026 y será transmitido por TUDN y ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Tigres
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026
- Horario: 16:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: TUDN y ViX
Cruz Azul vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX?
Cruz Azul vs Tigres se enfrentarán el domingo 15 de febrero como parte de la Jornada 6 de la Liga MX.
Cruz Azul vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
El Cruz Azul vs Tigres se jugará a las 16:30 horas, tiempo del centro de México, el domingo 15 de febrero de 2026.
Cruz Azul vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX?
El Cruz Azul vs Tigres será transmitido por la plataformas de TUDN y ViX el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.
¿Cómo llegan Cruz Azul y Tigres al partido de la Jornada 6 de Liga MX?
Cruz Azul llega a la Jornada 6 de la Liga MX luego de empatar 1-1 ante Toluca, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Tigres.
La Máquina se ubica en el tercer lugar de la tabla general del Clausura 2026 con 10 puntos.
Tigres, por su parte, enfrentó a Santos Laguna en la Jornada 5 y los goleó por 5-1, por lo que ahora tienen la mira puesta en Cruz Azul con el objetivo de ganar y escalar posiciones en la Liga MX.