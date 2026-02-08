La tabla de posiciones de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con la victoria de América 1-0 sobre Rayados de Monterrey.

Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.

Chivas | 15 puntos Tigres | 10 puntos Cruz Azul | 10 puntos Atlas | 10 puntos Pumas | 9 puntos Toluca | 9 puntos Pachuca | 8 puntos América | 8 puntos Rayados | 7 puntos Tijuana | 7 puntos Necaxa | 6 puntos Querétaro | 5 puntos Puebla | 5 puntos San Luis | 4 puntos FC Juárez | 4 puntos León | 4 puntos Santos | 1 punto Mazatlán | 0 puntos

Resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 6 de febrero con las victorias de Tigres y Necaxa, ambas por goleadas de 5-1 y 4-1 respectivamente.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX:

Tigres 5-1 Santos Necaxa 4-1 San Luis Tijuana 0-0 Puebla Mazatlán 1-2 Chivas Querétaro 2-0 León Toluca 1-1 Cruz Azul Atlas 2-2 Pumas Pachuca 2-0 FC Juárez América 1-0 Rayados

Jornada 5 de la Liga MX. (@LigaBBVAMX)

Fechas y horarios de la Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 6 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 13 de febrero con 2 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 6 de la Liga MX:

Viernes 13 de febrero

Puebla vs Pumas | 19 horas

Toluca vs Tijuana | 21 horas

Sábado 14 de febrero

San Luis vs Querétaro | 17 horas

Pachuca vs Atlas | 17 horas

Rayados vs León | 19 horas

FC Juárez vs Necaxa | 19 horas

Chivas vs América | 21:07 horas

Domingo 15 de febrero