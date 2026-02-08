La tabla de posiciones de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con la victoria de América 1-0 sobre Rayados de Monterrey.
Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.
- Chivas | 15 puntos
- Tigres | 10 puntos
- Cruz Azul | 10 puntos
- Atlas | 10 puntos
- Pumas | 9 puntos
- Toluca | 9 puntos
- Pachuca | 8 puntos
- América | 8 puntos
- Rayados | 7 puntos
- Tijuana | 7 puntos
- Necaxa | 6 puntos
- Querétaro | 5 puntos
- Puebla | 5 puntos
- San Luis | 4 puntos
- FC Juárez | 4 puntos
- León | 4 puntos
- Santos | 1 punto
- Mazatlán | 0 puntos
Resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 6 de febrero con las victorias de Tigres y Necaxa, ambas por goleadas de 5-1 y 4-1 respectivamente.
Deportes
Clásico Nacional: ¿Cuándo y dónde es Chivas vs América en la Liga MX?
Deportes
Pumas vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Deportes
Cruz Azul vs América: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Deportes
Pumas vs Chivas: Fecha, horario y dónde ver el partido de Liga MX Femenil
Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX:
- Tigres 5-1 Santos
- Necaxa 4-1 San Luis
- Tijuana 0-0 Puebla
- Mazatlán 1-2 Chivas
- Querétaro 2-0 León
- Toluca 1-1 Cruz Azul
- Atlas 2-2 Pumas
- Pachuca 2-0 FC Juárez
- América 1-0 Rayados
Fechas y horarios de la Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 6 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 13 de febrero con 2 partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 6 de la Liga MX:
Viernes 13 de febrero
- Puebla vs Pumas | 19 horas
- Toluca vs Tijuana | 21 horas
Sábado 14 de febrero
- San Luis vs Querétaro | 17 horas
- Pachuca vs Atlas | 17 horas
- Rayados vs León | 19 horas
- FC Juárez vs Necaxa | 19 horas
- Chivas vs América | 21:07 horas
Domingo 15 de febrero
- Santos vs Mazatlán | 17 horas
- Cruz Azul vs Tigres | 19 horas