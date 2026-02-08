La tabla de posiciones de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con la victoria de América 1-0 sobre Rayados de Monterrey.

Chivas se mantiene en el liderato del Clausura 2026.

  1. Chivas | 15 puntos
  2. Tigres | 10 puntos
  3. Cruz Azul | 10 puntos
  4. Atlas | 10 puntos
  5. Pumas | 9 puntos
  6. Toluca | 9 puntos
  7. Pachuca | 8 puntos
  8. América | 8 puntos
  9. Rayados | 7 puntos
  10. Tijuana | 7 puntos
  11. Necaxa | 6 puntos
  12. Querétaro | 5 puntos
  13. Puebla | 5 puntos
  14. San Luis | 4 puntos
  15. FC Juárez | 4 puntos
  16. León | 4 puntos
  17. Santos | 1 punto
  18. Mazatlán | 0 puntos

Resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 6 de febrero con las victorias de Tigres y Necaxa, ambas por goleadas de 5-1 y 4-1 respectivamente.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5 de la Liga MX:

  1. Tigres 5-1 Santos
  2. Necaxa 4-1 San Luis
  3. Tijuana 0-0 Puebla
  4. Mazatlán 1-2 Chivas
  5. Querétaro 2-0 León
  6. Toluca 1-1 Cruz Azul
  7. Atlas 2-2 Pumas
  8. Pachuca 2-0 FC Juárez
  9. América 1-0 Rayados
Jornada 5 de la Liga MX.
Jornada 5 de la Liga MX. (@LigaBBVAMX)

Fechas y horarios de la Jornada 6 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 6 de la Liga MX, que dará inicio el viernes de 13 de febrero con 2 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 6 de la Liga MX:

Viernes 13 de febrero

  • Puebla vs Pumas | 19 horas
  • Toluca vs Tijuana | 21 horas

Sábado 14 de febrero

  • San Luis vs Querétaro | 17 horas
  • Pachuca vs Atlas | 17 horas
  • Rayados vs León | 19 horas
  • FC Juárez vs Necaxa | 19 horas
  • Chivas vs América | 21:07 horas

Domingo 15 de febrero

  • Santos vs Mazatlán | 17 horas
  • Cruz Azul vs Tigres | 19 horas