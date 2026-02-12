Puebla vs Pumas se enfrentan en la Jornada 6 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo felino con marcador de 1-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 13 de febrero.
Puebla vs Pumas: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Puebla vs Pumas en la Jornada da 6 de Liga MX, es 1-2 a favor del equipo felino, dirigido por Efraín Juárez.
- Pronóstico: Puebla 1-2 Pumas
Puebla vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Pumas, en la Jornada 6 de Liga MX.
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensores: Nicolás Díaz, Eduardo Navarro y Luis Gabriel Rey
- Mediocampistas: Iker Moreno, Fernando Monárrez, Alejandro Organista y Carlos Baltazar
- Delanteros: Edgar Guerra, Esteban Lozano y Emiliano Gómez
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Jesús Rivas, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Alan Medina
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Puebla vs Pumas: A qué hora y dónde ver el inicio de la Jornada 6 de Liga MX
La Jornada 6 de la Liga MX inicia el viernes 13 de febrero con el partido Puebla vs Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Transmiten Azteca 7 y FOX One a las 19 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Puebla vs Pumas
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Fase: Jornada 6 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Azteca 7 y FOX One
¿Cómo llegan Puebla y Pumas a la Jornada 6 de Liga MX?
Pumas empató contra Atlas en su último partido del Clausura 2026 de Liga MX y suma 9 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones.
Puebla es uno de los peores equipos de la Liga MX en el Clausura 2026, torneo en el que tiene 5 puntos y es décimo tercer lugar general.