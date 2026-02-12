Puebla vs Pumas se enfrentan en la Jornada 6 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo felino con marcador de 1-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 13 de febrero.

Puebla vs Pumas: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido Puebla vs Pumas en la Jornada da 6 de Liga MX, es 1-2 a favor del equipo felino, dirigido por Efraín Juárez.

Pronóstico: Puebla 1-2 Pumas

Puebla vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Pumas, en la Jornada 6 de Liga MX.

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensores: Nicolás Díaz, Eduardo Navarro y Luis Gabriel Rey

Mediocampistas: Iker Moreno, Fernando Monárrez, Alejandro Organista y Carlos Baltazar

Delanteros: Edgar Guerra, Esteban Lozano y Emiliano Gómez

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Jesús Rivas, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Alan Medina

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Puebla vs Pumas: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Liga MX. (Juan Carlos Ocampo / Juan Carlos Ocampo)

Puebla vs Pumas: A qué hora y dónde ver el inicio de la Jornada 6 de Liga MX

La Jornada 6 de la Liga MX inicia el viernes 13 de febrero con el partido Puebla vs Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Transmiten Azteca 7 y FOX One a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Puebla vs Pumas

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7 y FOX One

¿Cómo llegan Puebla y Pumas a la Jornada 6 de Liga MX?

Pumas empató contra Atlas en su último partido del Clausura 2026 de Liga MX y suma 9 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Puebla es uno de los peores equipos de la Liga MX en el Clausura 2026, torneo en el que tiene 5 puntos y es décimo tercer lugar general.