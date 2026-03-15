América vs Philadelphia Union juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 18 de marzo a las 19 horas por FOX One.

Partido: América vs Philadelphia Union

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: FOX One

América vs Philadelphia Union: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El miércoles 18 de marzo de 2026 se jugará el América vs Philadelphia Union, partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026.

América vs Philadelphia Union: ¿Dónde ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El partido América vs Philadelphia Union inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México. La plataforma FOX One transmitirá el partido de vuelta de la Concachampions 2026.

Partido: América vs Philadelphia Union

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: FOX One

Brian Rodríguez, jugador del América. (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo llegaron América y Philadelphia Union a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026?

Philadelphia Union recibió al América en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, aunque no tuvo un resultado favorable pese a ser local.

América derrotó a Philadelphia Union por un marcador de 1-0 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.