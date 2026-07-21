Cruz Azul vs Puebla inician la actividad en la Jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX. Martes 21 de julio por ViX y TUDN.

Partido: Cruz Azul vs Puebla

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Martes 21 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX y TUDN

Cruz Azul adelantará su partido de la Jornada 2 de la Liga MX, debido a que enfrentará a Toluca en el duelo de Campeón de Campeones el sábado 25 de julio.

Joel Huiqui y Cruz Azul ganaron en la Jornada 1 al San Luis (Michelle Rojas)

Cruz Azul vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

El martes 21 de julio de 2026 debuta Cruz Azul como local en el Apertura 2026 de Liga MX, y lo hará en el Estadio Banorte ante Puebla.

Cruz Azul vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

El partido Cruz Azul vs Puebla inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 2 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

Las plataformas ViX y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs Puebla.

Partido: Cruz Azul vs Puebla

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Martes 21 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: ViX y TUDN

¿Cómo quedaron Cruz Azul y Puebla en la Jornada 1 de la Liga MX?

Cruz Azul y Puebla debutaron con victorias en la Jornada 1 de la Liga MX, así que se medirán en partido de invictos el martes 21 de julio en el Estadio Banorte.

Cruz Azul derrotó 3-2 al San Luis, mientras que Puebla superó 1-0 a los Bravos de Ciudad Juárez, ambos partidos se jugaron el viernes 17 de julio como parte del Apertura 2026.