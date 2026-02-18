Cruz Azul vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el sábado 21 de febrero de 2026 y será transmitido por TUDN y ViX.
Cruz Azul vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
Cruz Azul vs Chivas se enfrentarán el sábado 21 de febrero como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.
Cruz Azul vs Chivas: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
El Cruz Azul vs Chivas se jugará a las 21 horas, tiempo del centro de México, el sábado 21 de febrero de 2026.
Cruz Azul vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
El Cruz Azul vs Chivas será transmitido por la plataforma de ViX y TUDN el sábado 21 de febrero a las 21 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.
¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
Cruz Azul llega a la Jornada 7 de la Liga MX luego de jugar contra Tigres, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Chivas.
Chivas, por su parte, derrotó al América en la Jornada 6, por lo que ahora tienen la mira puesta en Cruz Azul con el objetivo de ganar y mantenerse como líder en la Liga MX.