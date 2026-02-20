Pumas vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 7 de la Liga MX.

Pumas vs Rayados se miden en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del partido es victoria de los regios 1-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
Conoce a continuación las posibles alineaciones del partido de la Liga MX: Pumas vs Rayados.
Pumas vs Rayados: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido, Pumas vs Rayados es victoria de los regios 1-2 en la cancha del equipo local.
- Pronóstico: Pumas 1-2 Rayados
Pumas vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Rayados, en la Jornada 7 de Liga MX.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Jesús Rivas, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Alan Medina
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves
- Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona
- Delanteros: Anthony Martial y Uros Durdevic
Pumas vs Rayados: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Pumas vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el domingo 22 de febrero de 2026 y será transmitido por ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs Rayados
- Fase: Jornada 7
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: domingo 22 de febrero de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y TUDN
¿Cómo llegan Pumas y Rayados al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
Pumas llega a la Jornada 7 de la Liga MX luego de jugar contra Puebla, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Rayados.
Rayados, por su parte, enfrentó al León en la Jornada 6, por lo que ahora tienen la mira puesta en Pumas con el objetivo de ganar y seguir escalando posiciones en la Liga MX.