Pumas vs Rayados: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 7 de la Liga MX.

Pumas vs Rayados se miden en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del partido es victoria de los regios 1-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Conoce a continuación las posibles alineaciones del partido de la Liga MX: Pumas vs Rayados.

Pumas vs Rayados: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido, Pumas vs Rayados es victoria de los regios 1-2 en la cancha del equipo local.

Pronóstico: Pumas 1-2 Rayados

Pumas vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Rayados, en la Jornada 7 de Liga MX.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Jesús Rivas, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo y Alan Medina

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves

Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona

Delanteros: Anthony Martial y Uros Durdevic

Pumas vs Rayados: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Pumas vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el domingo 22 de febrero de 2026 y será transmitido por ViX y TUDN.

Partido: Pumas vs Rayados

Fase: Jornada 7

Torneo: Clausura 2026

Fecha: domingo 22 de febrero de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y TUDN

¿Cómo llegan Pumas y Rayados al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

Pumas llega a la Jornada 7 de la Liga MX luego de jugar contra Puebla, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Rayados.

Rayados, por su parte, enfrentó al León en la Jornada 6, por lo que ahora tienen la mira puesta en Pumas con el objetivo de ganar y seguir escalando posiciones en la Liga MX.