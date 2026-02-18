Tigres vs Pachuca se enfrentarán en la Jornada 7 de la Liga MX. El pronóstico es a favor de los felinos, 2-0 sobre tuzos. Conoce las posibles alineaciones del partido de los felinos.

Tigres vs Pachuca: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

El pronóstico del partido Tigres vs Pachuca es una victoria de 2-0 de los felinos sobre el conjunto de los Tuzos, en la Jornada 7 de la Liga MX.

Pronóstico: Tigres 2-0 Pachuca

Ángel Correa, Tigres (Jafet Moz / Jafet Moz)

Tigres vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Pachuca, que se jugará el viernes 20 de febrero en el Estadio Universitario.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza

Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta

Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Brian García

Mediocampistas: Alan Bautista, Christian Rivera, Elías Montiel y Alexei Domínguez

Delanteros: Oussama Idrissi y Salomón Rondón

Tigres vs Pachuca: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

El viernes 20 de febrero de 2026 arranca la actividad de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil con dos partidos, entre ellos el Tigres vs Pachuca.

El partido Tigres vs Pachuca inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México, a través de las señales de FOX One y Canal 7.

Partido: Tigres vs Pachuca

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Vienres 20 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One y Canal 7

¿Cómo llegan Tigres y Pachuca al partido de la Jornada 7 de Liga MX?

Tigres perdió 0-1 con Cruz Azul en la Jornada 6 de la Liga MX, y se quedó en 10 puntos en el lugar 7 de la competencia.

Pachuca suma 11 puntos en el lugar 5 de la tabla de posiciones, luego de ganar 3-1 al Atlas en la Jornada 6 de la competencia.