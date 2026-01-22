Cruz Azul vs Atlas será el partido de preparación que tendrá La Máquina por el parón que tuvo la Liga MX. Conoce a qué hora ver y en qué canal el duelo amistoso.

Partido: Cruz Azul vs Atlas

Fecha: Domingo 25 de enero

Fase: Amistoso

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Dignity Health Sports Park

Transmisión: Sin transmisión

Cruz Azul vs Atlas: A qué hora ver el partido amistoso de La Máquina

Cruz Azul vs Atlas será un partido amistoso y se jugará en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, el domingo 25 de enero en el Estadio Dignity Health Sports Park.

Cruz Azul vs Atlas: ¿Dónde ver el partido amistoso del domingo 25 de enero?

Hasta el momento, no está confirmado que una señal de TV o streaming transmita el amistoso de Cruz Azul vs Atlas en Estados Unidos.

¿Cómo llega Cruz Azul al partido amistoso del domingo 25 de enero vs Atlas?

Cruz Azul jugó la Jornada 3 de la Liga MX contra Puebla, equipo al que derrotó por la mínima diferencia en el Estadio Cuauhtémoc, por lo que La Máquina podrá seguir con su buena racha cuando enfrente a Atlas.

¿Cómo llega Atlas al partido amistoso del domingo 25 de enero vs Cruz Azul?

Atlas tuvo un partido complicado en la cancha de Necaxa, pero afortunadamente pudo sacar la victoria por 1-0, por lo que ahora tendrá que demostrar que tiene lo necesario para vencer a Cruz Azul.

¿Cómo van en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Ya han pasado 3 jornadas en el Clausura 2026 de la Liga MX y tanto Cruz Azul como Atlas se encuentran en los puestos de Liguilla.

Cruz Azul marcha cuarto de la tabla general, mientras que abajo de ellos se encuentra Atlas en la quinta posición.