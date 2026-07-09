A pocas semanas del inicio del Torneo Apertura 2026, una noticia ha comenzado a tomar fuerza en el entorno de Cruz Azul debido a que podría no jugar en el Estadio Banorte.

De acuerdo con información revelada por Claro Sports, pese a que Cruz Azul mantiene contrato con el Estadio Banorte, la posibilidad de regresar al Ciudad de los Deportes es muy alta.

Si bien no existe un anuncio oficial por parte de la institución, las versiones apuntan a que las conversaciones y gestiones para concretar el cambio han avanzado en las últimas semanas.

¿Cómo afectaría el cambio de estadio a Cruz Azul?

Por ahora, el principal punto a considerar es que el Cruz Azul todavía mantiene un vínculo contractual con el Estadio Banorte, por lo que cualquier modificación requeriría acuerdos entre las partes involucradas.

Sin embargo, las fuentes consultadas por Claro Sports señalan que el regreso al Ciudad de los Deportes es una posibilidad real y con amplias probabilidades de concretarse.

Cruz Azul podría no jugar en el Estadio Banorte para el Apertura 2026. (Adrian Macias / Mexsport)

La decisión final podría influir en diversos aspectos deportivos y logísticos, desde la venta de abonos hasta la organización de los partidos del Apertura 2026, además, el cambio representaría un nuevo capítulo en la constante búsqueda de Cruz Azul por encontrar una sede estable para sus encuentros como local.

¿Cuándo debuta Cruz Azul como local en el Apertura 2026?

Cruz Azul debutará la próxima semana en el Apertura 2026 de la Liga MX cuando enfrente al Atlético de San Luis.

El partido se disputará el 17 de julio y si todo se concreta, el duelo será en el Estadio Ciudad de los Deportes.