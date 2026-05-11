Cruz Azul recibirá como local en el Estadio Banorte a Chivas, en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX.

De acuerdo con los tiempos de la FIFA, el Estadio Banorte debe entregarse el 13 de mayo para los preparativos del Mundial 2026.

Ante eso, se abrió la opción de que La Máquina disputara el encuentro ante Chivas en dicho estadio, si la Liga MX programaba el duelo para el miércoles 13 de mayo, antes del cierre oficial.

Cruz Azul quiere jugar en el Estadio Banorte (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Puede jugar Cruz Azul en el Estadio Banorte?

De acuerdo con los tiempos de la FIFA, el Estadio Banorte o Azteca, debe ser entregado este miércoles 13 de mayo a las 23:59 PM para los preparativos del Mundial 2026.

Cruz Azul vs Chivas jugarán el miércoles 13 de mayo a las 20 horas, por lo que el Estadio Banorte. podrá ser entregado a tiempo a la FIFA.

El partido terminará aproximadamente a las 22 horas, por lo que existe un margen suficiente para que el Banorte quede libre.

¿Qué permitió a Cruz Azul jugar en el Estadio Banorte?

Cruz Azul podrá recibir a Chivas en la vuelta de las semifinales de la Liga MX en el Estadio Banorte, gracias a que Pumas eligió jugar su partido como local el domingo 17 de mayo.

Si Pumas hubiera decidido recibir a Pachuca el sábado 16 de mayo, habría obligado a Cruz Azul a jugar como local el jueves, por lo que tendría que haberlo hecho en Puebla.

Cruz Azul eliminó al Atlas el pasado sábado 9 de mayo jugando como local en el Estadio Banorte, situación que se repetirá ante Chivas.