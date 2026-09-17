Cruz Azul Femenil apuesta por talento internacional para reforzar su proyecto deportivo con la llegada de Alicia de la Cuerda, mediocampista española formada en las canteras del Atlético de Madrid y Real Madrid.

A sus 22 años, la futbolista aterriza en la Liga MX Femenil tras consolidarse como capitana del Real Madrid B y formar parte de procesos con selecciones juveniles de España.

La incorporación de Alicia de la Cuerda coincide con el mejor momento de La Máquina, que busca mantenerse entre las protagonistas del Apertura 2026.

Alicia de la Cuerda llega a Cruz Azul con experiencia europea

Alicia de la Cuerda, quien también ha formado parte de los procesos de las selecciones españolas Sub-17 y Sub-19, viene de ser una pieza fundamental y capitana en el Real Madrid B durante las últimas temporadas.

Su llegada a Cruz Azul representa su primera experiencia profesional fuera de España, un reto con el que busca aportar dinamismo, liderazgo y la disciplina táctica adquirida en el viejo continente.

De inmediato, se integró a las órdenes del director técnico Raúl “Potro” Gutiérrez, completando su primer entrenamiento al parejo de sus nuevas compañeras en las instalaciones del club.

Cruz Azul anuncia el fichaje de Alicia de la Cuerda. (@AzulFemenil)

Cruz Azul buscará pelear por el título con la llegada de Alicia de la Cuerda

Cruz Azul atraviesa su mejor momento de la campaña tras ligar una racha de tres victorias consecutivas en el torneo local.

Con la incorporación de Alicia de la Cuerda, la directiva cementera reafirma su ambición de clasificar a la liguilla y pelear por el protagonismo definitivo en la Liga MX Femenil.