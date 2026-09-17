Mexicanos hacen historia al completar el Paso del Noroeste con Sailing for Prosperity

La expedición mexicana Sailing for Prosperity (S4P) completó el histórico cruce del Paso del Noroeste, la ruta marítima que conecta el océano Pacífico con el Atlántico a través del Ártico canadiense.

A bordo del velero Diablesse, la tripulación recorrió alrededor de 4 mil 500 millas náuticas desde Nome, Alaska, hasta Nuuk, Groenlandia, entre el 22 de julio y el 17 de septiembre.

Con ello, se convirtió en la primera expedición liderada por mexicanos en completar esta ruta histórica.

Durante la travesía, los integrantes de Sailing for Prosperity enfrentaron cambios de ruta, condiciones meteorológicas extremas y enormes bloques de hielo que en distintos momentos impidieron el avance de la embarcación.

¿Cómo lograron los mexicanos completar el Paso del Noroeste con Sailing for Prosperity?

La travesía comenzó el 22 de julio en Nome, Alaska, donde la tripulación tuvo que esperar a que el hielo permitiera avanzar hacia el mar de Chukchi.

Desde ahí, el velero Diablesse navegó por la costa norte de Alaska, el mar de Beaufort y el archipiélago ártico canadiense. La expedición hizo escalas en Cambridge Bay, Gjøa Haven, bautizado así en honor al barco utilizado por el explorador Roald Amundsen, y Pond Inlet, antes de cruzar el mar de Baffin rumbo a Groenlandia.

Durante las primeras semanas, las condiciones del hielo obligaron a detener el avance en varias ocasiones. La tripulación tuvo que esperar imágenes satelitales y subir al mástil para identificar corredores de agua navegable.

Entre Cambridge Bay y Qikiqtaryuaq, los integrantes de la expedición enfrentaron cerca de 30 horas continuas con vientos de proa de entre 25 y 30 nudos, además de olas de hasta cuatro metros.

En el tramo final, ya en el mar de Baffin, el Diablesse alcanzó puntas de hasta 18 nudos, la velocidad máxima registrada durante la expedición, mientras navegaba entre fiordos, glaciares e icebergs.

Todo el cruce se realizó de manera autónoma, sin pilotos de hielo ni guías contratados. Las decisiones de navegación se tomaron con base en las condiciones meteorológicas, el estado del hielo y de la embarcación, así como en el conocimiento compartido por las comunidades inuit a lo largo de la ruta.

Mexicanos hacen historia al completar el Paso del Noroeste con Sailing for Prosperity (Especial)

¿Por qué los mexicanos realizaron la expedición Sailing for Prosperity?

La expedición científica partió de la hipótesis de que “las rutas migratorias de las ballenas, las corrientes y los cambios ambientales conectan ecosistemas separados por miles de kilómetros, y lo que ocurre en el Ártico repercute en los mares mexicanos”.

A bordo del velero Diablesse, investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) documentaron ballenas grises y jorobadas en el mar de Bering y el mar de Chukchi, especies que cada invierno llegan a los mares de Baja California Sur.

A lo largo de la ruta, el equipo también registró narvales, focas, aves marinas y osos polares.

En Refuge Bay, la tripulación observó a dos osos polares alimentándose de una ballena de Groenlandia varada, una escena que permitió documentar directamente las relaciones entre distintas especies del ecosistema ártico.

Aunque los resultados científicos de la expedición todavía deberán ser analizados, Sailing for Prosperity completó el Paso del Noroeste y llegó a Nuuk, Groenlandia, después de 57 días de navegación desde Nome, Alaska.