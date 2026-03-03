Cristiano Ronaldo se mantiene en Arabia Saudita después de que bombas impactaron en la embajada de Estados Unidos en Riad.

Cristiano Ronaldo entrenó con su equipo este martes 3 de marzo, pese a las versiones que señalaban que había abandonado el país en su avión privado.

Cristiano Ronaldo entrena con su equipo

Según reporte del periodista Fabrizio Romano, los informes en los medios internacionales sobre Cristiano Ronaldo, que dicen que abandonó Arabia Saudita con su familia, no son certeros.

“Es una noticia falsa, ya que Cristiano ahora está entrenando en el campo de entrenamiento de Al Nassr después de los problemas en el último partido”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Cristiano no ha abandonado Arabia Saudita para volver a Madrid hasta el momento, concentrado en recuperarse de las dolencias físicas que lo aquejan.

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Por qué se dijo que Cristiano Ronaldo habría salido de Arabia Saudita?

El bombardeo a la embajada de Estados Unidos en Riad, habría sido la causa por la que Cristiano Ronaldo habría salido de Arabia Saudita en su avión, según las versiones que surgieron este martes.

Trascendió que su avión privado sí habría hecho un vuelo con dirección a Madrid, España, pero no se confirmó que Cristiano Ronaldo estuviera en él.

Sin confirmación oficial acerca del futuro de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Hasta el momento no hay una versión oficial de Cristiano Ronaldo o su equipo, que confirme su futuro en Arabia Saudita.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo fue reportado con molestias que lo obligarían a dejar de jugar, situación que podría favorecer su salida de Arabia Saudita durante algunas semanas.

Cristiano Ronaldo tiene contrato vigente en Arabia Saudita, pero de cara al Mundial 2026 se habla con insistencia la posibilidad de que fiche por la MLS.