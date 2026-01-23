Cristiano Ronaldo parece ser de otro planeta. Los años pasan y CR7 parece envejecer al revés, eso es lo que reveló una aplicación que lo monitorea todo el tiempo.

Lejos de perderse mediáticamente al decidir jugar en Arabia, Cristiano Ronaldo sigue robando la atención con cada gol, cada movimiento, gesto o declaración, y cuando se habla de su estado físico, efectivamente, luce de otro planeta.

Revelan la prueba de que Cristiano Ronaldo está envejeciendo al revés

Cristiano Ronaldo no envejece, o lo hace al revés, aunque se escuche increíble. Su cuerpo, según prueba una aplicación, tiene 28 años, muchos menos que su edad real.

Todo gracias a su alimentación, su rutina titánica y una disciplina a prueba de cualquier tentación.

Sabemos que CR7 es el atleta que mejor se cuida y entrena del mundo. Pero por si había duda, la aplicación Whoop recopiló miles de datos físicos para encontrar resultados increíbles.

¿Qué dice la prueba sobre Cristiano Ronaldo?

Whoop ha seguido a Cristiano Ronaldo de cerca desde hace tiempo, pero recientemente compartió que, CR7 registró 117 actividades en 90 días, es decir, no hay días de descanso para él.

Así como entrena, CR7 descansa. Su porcentaje de sueño de calidad es del 82%, duerme a sus horas y el tiempo exacto, algo irreal en un mundo convulso y que todo el tiempo está de prisa.

Las claves del antienjevecimiento de Cristiano Ronaldo

Con Cristiano Ronaldo no hay imposibles, sabe y maneja a la perfección las claves de su antienvejeciemiento, dentro de una rutina que no abandona nunca.

Estas son las claves que hacen de Cristiano Ronaldo un tipo envidiable:

Exposición al frío

Hidratación

Compresión + respiración

Alimentos reales + suplementos clave

Va por el Mundial y nadie puede dudar de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es físicamente 11 años más joven que su edad real, con una increíble capacidad aeróbica, gran resistencia y un corazón que bombea de manera eficiente.

“No puedo vivir sin Whoop, lo monitoriza todo, desde mi sueño y recuperación hasta mi entrenamiento y estrés. Después de un gran partido, la recuperación es clave, y también lo es el seguimiento”, dijo hace tiempo CR7.

El portugués está por jugar otro Mundial con Portugal, busca ser campeón y así lo ha decretado, ante lo cual, nadie puede poner en duda que sea capaz de conseguirlo.