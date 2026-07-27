El futbolista Cristiano Ronaldo da el salto a la televisión como actor y productor de la serie Day 1s.

Detrás del proyecto también estará el director de la franquicia Kingsman, Matthew Vaughn, y el actor Damien Lewis, quien será el protagonista.

¿De qué tratará la serie Day 1s con Cristiano Ronaldo?

Day 1s es una serie de televisión acerca de un agente de fútbol británico llamado Stanley Dalton.

Se basa en una idea original de Darren Dein, el legendario agente y mediador británico.

Es similar al programa “The Playoffs” que actualmente se transmite en Brasil y es protagonizado por Cauã Reymond.

Cristiano Ronaldo (MexSport via Firo Sportphoto / MexSport via Firo Sportphoto)

De acuerdo con el medio The Sun, el rodaje de la producción ya inició en Londres.

Además de la aparición Cristiano Ronaldo, Day 1s contará con la aparición de varias estrellas del fútbol internacional.

Hasta el momento, se ha confirmado que participará el exfutbolista francés Thierry Henry y el rapero Dave.

La serie Day 1s significa la primera serie de televisión que nace de la productora UR Marv Studios, fundada en abril 2025 por Cristiano Ronaldo y Matthew Vaughn.

Dicha producción llega después del último Mundial que jugó Cristiano Ronaldo en su carrera con la Selección de Portugal.

Por ahora, no se sabe cuál será la fecha de estreno oficial de Day 1s, aunque todo parece indicar estaría disponible en 2027.