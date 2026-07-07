El delantero portugués Cristiano Ronaldo lo vuelve a dejar en claro “fue mi último Mundial”, tras la eliminación de Portugal de la máxima cuesta del fútbol, tras caer 1 - 0 frente a España.

“La verdad es que fue mi último mundial, sí. Ahora hay tiempo para pensar, para estar con mi familia, no me sirve pensar con la cabeza caliente y sigue la vida”. Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal

Palabras con las que Cristiano Ronaldo vuelve a refrendar lo dicho hace días atrás en el que el Mundial 2026 sería su última participación en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo se va tranquilo de Portugal, tras su último Mundial

En sus declaraciones en las que se despide en su último Mundial, Cristiano Ronaldo se va con la cabeza en alto y tranquilo de la Selección de Portugal.

“Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila”, declaró que Cristiano Ronaldo que le dio tres títulos a Portugal, mismo que no tenía su selección, al ganar:

Eurocopa 2016

UEFA Nations League 2018-2019

UEFA Nations League 2025

“He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”. Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal

🇵🇹 | "Es verdad que es mi última Copa del Mundo. Lo pensaré con mi familia y no tomaré ninguna decisión con la cabeza caliente"



Cristiano Ronaldo sobre su futuro tras ver cómo su sueño de la Copa del Mundo termina. pic.twitter.com/PbvmXhbdbn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

“A veces se gana, a veces se pierde”: Cristiano Ronaldo tras eliminación de Portugal

Luego de que la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo recordó que en el juego del balón pie “a veces se gana, a veces se pierde”, sin embargo, se van dándolo todo como selección.

“Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir”. Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal

Y pese a a la tristeza de salir del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo reconoció la dura disputa con España en la cancha y donde al final La Roja salió victoriosa.