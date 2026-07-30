Mary José Alcalá, cuyo nombre completo es María José Alcalá Izguerra, es una ex clavadista olímpica y dirigente deportiva mexicana. Desde 2021 ocupa la presidencia del Comité Olímpico Mexicano (COM), institución en la que marcó un precedente al convertirse en la primera mujer en dirigirla.

En octubre de 2024, Mary José Alcalá fue reelecta por unanimidad para encabezar el COM durante el periodo 2024-2028, con el respaldo de la Asamblea General de Asociados, lo que dio continuidad a su proyecto al frente del olimpismo mexicano.

¿Quién es Mary José Alcalá?

María José Alcalá Izguerra es una de las figuras más reconocidas del deporte mexicano. Como clavadista representó a México en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos y, tras concluir su carrera como atleta de alto rendimiento, incursionó en la administración pública y la dirigencia deportiva.

Su trayectoria la llevó a convertirse en la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mexicano, rompiendo una tradición de casi un siglo en la que la institución había sido encabezada únicamente por hombres.

¿Cuántos años tiene Mary José Alcalá?

Mary José Alcalá tiene 54 años de edad. Nació el 24 de diciembre de 1971 en la Ciudad de México.

¿Quién es la pareja de Mary José Alcalá?

Mary José Alcalá mantiene su vida privada fuera del ámbito público y no existe información oficial o verificable sobre si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Mary José Alcalá?

Mary José Alcalá es del signo Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Mary José Alcalá?

Mary José Alcalá tiene una hija, aunque ha mantenido su vida familiar con un bajo perfil.

¿Qué estudió Mary José Alcalá?

Mary José Alcalá es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Mary José Alcalá?

Mary José Alcalá ha desarrollado una trayectoria como deportista de alto rendimiento, dirigente deportiva, legisladora y servidora pública, desempeñando diversos cargos relacionados con el deporte en México.

Entre los principales cargos y logros de su carrera destacan: