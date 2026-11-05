Cristiano Ronaldo anunció oficialmente su retiro del futbol internacional con la selección de Portugal a los 41 años, poniendo fin a una trayectoria de 23 años en la que estableció marcas históricas que ningún otro futbolista masculino ha conseguido superar, tal y como recordó la página Récords Guinness.

De acuerdo con Guinness World Records, Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr, se despide como el jugador con más partidos internacionales disputados, con 234 apariciones, y el máximo goleador en la historia del futbol de selecciones, con 146 anotaciones.

Estos son los Récord Guinness que logró Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal (@GWR / )

Cristiano Ronaldo: los Récord Guinness que lo convirtieron en leyenda

El primer récord de Cristiano Ronaldo corresponde a sus 234 partidos con la selección de Portugal, una cifra que lo coloca por encima de cualquier otro futbolista masculino en la historia del futbol internacional, pues su trayectoria comenzó el 20 de agosto de 2003, cuando debutó frente a Kazajistán.

Su segunda marca mundial es todavía más impresionante: 146 goles con su selección, y con esta cifra, Cristiano Ronaldo supera a Lionel Messi, quien ocupa el segundo puesto histórico, y al iraní Ali Daei, que registró 108 anotaciones internacionales.

Además, Cristiano Ronaldo consiguió marcar en seis ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, otro registro histórico que comparte únicamente con Lionel Messi.

A estos logros se suman sus 14 goles en la Eurocopa, torneo del que también es máximo goleador histórico, y sus 41 anotaciones en eliminatorias mundialistas.

Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal (Kai Pfaffenbach/File Photo/ REUTERS)

Los títulos que Cristiano Ronaldo consiguió con Portugal

Más allá de sus récords individuales, Cristiano Ronaldo deja una importante colección de títulos con su selección:

La Eurocopa 2016

Dos ediciones de la UEFA Nations League, conquistadas en 2019 y 2025.

Aunque su etapa internacional llega a su fin después de la fecha FIFA de noviembre, Cristiano Ronaldo continuará su carrera profesional con el Al-Nassr de Arabia Saudita.