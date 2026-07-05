Cristiano Ronaldo vive su último Mundial en el 2026 y lo confirmó este domingo 5 de julio previo al partido ante España por los octavos de final del torneo.

A los 41 años, Cristiano anunció en Dallas que pronto le dirá adiós a los Mundiales, pero espera que el Portugal vs España no sea el último partido en su carrera mundialista.

Ante la pregunta acerca de si era su último Mundial el 2026, CR7 dijo que quiere “disfrutar al máximo posible, que sea el último Mundial, que va a ser mi último Mundial”.

“Espero que mañana (ante España) no sea mi último partido, así me podéis intentar matar un poco más”. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo disfruta el último Mundial en su carrera

Cristiano Ronaldo matizó su inminente adiós de los Mundiales diciendo que su prioridad es vivir el día a día al máximo sin presiones externas.

Así que, aunque el Mundial 2026 será el último en su carrera, tiene intenciones de jugar al fútbol profesional por uno o dos años más.

Advirtió que no será “más o menos Cristiano” si logra o no alzar el campeonato del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo anotó gol en la ronda previa ante Croacia (Stephanie Scarbrough / AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Así llega Cristiano Ronaldo al que podría ser su último partido en los Mundiales

Cristiano Ronaldo llega al partido ante España, que podría marcar su adiós a los Mundiales, tras haber marcado un penalti decisivo frente a Croacia en la ronda previa.

CR7 rompió su histórica sequía goleadora en fases directas de los mundiales. Este lunes 6 de julio se enfrentará a España comandada por Lamine Yamal, en un vibrante duelo ibérico en el Estadio de Dallas.