Hace unos días se presentó el calendario del Clausura 2026 de la Liga de Expansión y con la publicación del mismo se calientan los motores rumbo al arranque del doceavo torneo de la competencia.

Este torneo la Liga quiso innovar en el formato de su calendario, a través de redes sociales compartió algunas de las fechas y partidos más destacados del Clausura 2026 en donde sin duda el que más llamó la atención fue el Correcaminos vs Coyotes.

Y es que para hacer más atractivo el futbol de esta categoría la Liga de Expansión presentó de forma oficiales los partidos denominados “Clásicos” con su respectivo nombre donde sin duda el que se llevó los aplausos fue el recién bautizado como el Clásico Looney Tunes.

Correcaminos vs Coyotes: El Clásico Looney Tunes recién bautizado por la Liga de Expansión

Un nuevo clásico nació en el futbol mexicano, el Correcaminos vs Coyotes partido correspondiente a la Liga de Expansión fue recién bautizado por el mismo organismo como el Clásico Looney Tunes por sus protagonistas.

Los nombres de ambos equipos han sido relacionados constantemente con los personajes clásicos de caricaturas y en esta ocasión la propia Liga de Expansión se subió a las bromas y lo bautizó como el Clásico Looney Tunes.

Lo que le añade un toque divertido a uno de los partidos más peculiares del Clausura 2026 en la llamada Liga de Plata que también cuenta con otros tres clásicos: el Universitario entre Leones Negros y Correcaminos, el Peninsular entre Venados y Cancún FC y el Tamaulipeco entre Tampico y Correcaminos.

El Clásico Looney Tunes llega la Liga de Expansión para el Clausura 2026 (X: @LigaMXExpansion)

¿Cuándo, dónde y a qué hora se jugará el Clásico Looney Tunes de la Liga de Expansión?

El Clausura 2026 tendrá un toque distintivo ya que será el primer torneo de la Liga de Expansión que se utilice el nombre de Clásico Looney Tunes para referirse al partido de Correcaminos vs Coyotes.

El partido se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero a las 9pm, tiempo del Centro de México, en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión en el Estadio Marte R. Gómez, casa del Correcaminos de la UAT.

Mientras que el Clausura 2026 de la Liga dará inicio el viernes 9 de enero con el arranque del torneo regular, mismo que se disputará a lo largo de 15 jornadas y llegará a su fin el 19 de abril.