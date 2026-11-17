Un aficionado fue condenado por insultar racialmente a Kylian Mbappé durante un partido de LaLiga española, confirmó el Real Madrid este martes 17 de noviembre.

A través de un comunicado, el Real Madrid indicó que el aficionado fue declarado culpable de un delito de odio y recibió una condena de 11 meses de prisión suspendida.

El Real Madrid comunica que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha dictado hoy sentencia condenatoria de conformidad contra el responsable de los insultos racistas dirigidos a nuestro jugador Kylian Mbappé" Real Madrid

¿Cuándo y dónde fueron los insultos del aficionado a Kylian Mbappé?

Los insultos del aficionado dirigidos a Kylian Mbappé ocurrieron en un partido del Real Madrid contra el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, celebrado en el mes de agosto de 2025.

El aficionado, cuyo nombre no fue revelado en el comunicado del Real Madrid, también fue multado, aunque la condena quedó en suspenso con la condición de que el aficionado se mantenga alejado de los estadios de fútbol durante dos años.

Real Madrid recuerda otros casos de insultos raciales contra sus jugadores

El Real Madrid recordó que otros aficionados ya han sido condenados anteriormente por insultos raciales contra jugadores del club merengue, incluido el delantero Vinicius Junior.

Esta sentencia se suma a las condenas penales por hechos ocurridos en los estadios de Mestalla, Son Moix, Vallecas y José Zorrilla.

La institución española advirtió que seguirá combatiendo el racismo para erradicarlo por completo del futbol.