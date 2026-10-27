Kylian Mbappé se disculpó con China tras polémica por sus comentarios sobre un meme y por haberse referido a Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, como un dictador.

Luego de las reacciones negativas y perder acuerdos comerciales con empresas chinas distintas, Mbappé publicó un comunicado para ofrecer disculpas.

Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo” Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid

Pido disculpas a todas las personas a quienes mis palabras han molestado. Esa no fue, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente” Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid

¿Por qué se disculpó Kylian Mbappé con China?

En la red social “X” circuló un clip en el que le preguntan a Kylian Mbappé cuál es su meme favorito sobre sí mismo, y la estrella del fútbol responde que era “un video que alguien hizo de un tipo... creo que era un dictador chino”, refiriéndose a Mao Zedong.

La analogía del meme se refiere al hecho de que los aficionados al fútbol en internet llaman a Mbappé dictador.

En China, las burlas o parodias sobre líderes históricos del Partido Comunista están prohibidas y perseguidas bajo el delito de “difamación de héroes y mártires”.

En ese sentido, las declaraciones del jugador fueron tomadas como una grave ofensa a los sentimientos nacionales.

Las reacciones de China ante los comentarios de Mbappé

La reacción del mercado y las instituciones chinas fue implacable, y empezó con un boicot comercial de los gigantes corporativos chinos que cancelaron todos sus contratos de patrocinio con Mbappé.

Además, la televisión estatal china, CCTV, suspendió las transmisiones de los partidos de LaLiga española y ordenó retirar cualquier anuncio publicitario o video donde apareciera el delantero francés.