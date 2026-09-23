La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio a conocer detalles sobre la Olimpiada Nacional, que tendrá un cambio de nombre para su edición 2027: ahora se llamará Orgullo Nacional (ON).

El cambio de nombre lo dio a conocer el titular de la Conade, Rommel Pacheco, quien celebró que la Olimpiada Nacional se transforma para 2027, aunque destacó, es el mismo legado que celebrará 30 años.

El “Orgullo Nacional” no es el único nombre que ha llevado la Olimpiada Nacional, que había recuperado dicho título el reciente 2025, después de que en la gestión de Ana Gabriela Guevara se llamara Nacionales Conade.

Olimpiada Nacional cambia de nombre: Conade revela que se llamará Orgullo Nacional

Rommel Pacheco dio a conocer que la Olimpiada Nacional cambia de nombre para su edición 2027 y ahora será Orgullo Nacional, por lo que se quedará con sus siglas (ON); no dio detalles sobre el nuevo título.

Sin embargo, de manera extraoficial se apunta que Conade no cubrió los derechos correspondiente ante el Comité Olímpico Mexicano, sobre el uso de la palabra Olimpiada.

Al respecto, Rommel Pacheco explicó a medios que ON es un nombre más corto para las nuevas generaciones, además de que es un orgullo, descartando problemas con el Comité Olímpico Mexicano.

Esto lo reiteró en su mensaje, destacando que la Olimpiada Nacional ha sido el semillero deportivo por los últimos 30 años, por lo que pese al cambio de nombre, seguirá haciendo historia en México.

Además de dar a conocer el nuevo nombre de la Olimpiada Nacional, Rommel Pacheco dio a conocer las sedes de ON 2027:

UNAM en CDMX

Coahuila

Hidalgo

Oaxaca

Tamaulipas

Veracruz

Conade vuelve a cambiar el nombre de la Olimpiada Nacional: ahora se llamará Orgullo Nacional (Conade)

Conade vuelve a cambiar el nombre de la Olimpiada Nacional: este es el historial de títulos de ON

En 2025, Conade anunció que la Olimpiada Nacional tendría su nombre de regreso tras el título que dio Ana Gabriela Guevara durante su administración debido también a la falta de derechos ante el Comité Olímpico Mexicano.

Previo a Nacionales Conade, durante la administración de Nelson Vargas del 2000 a 2006, la olimpiada se denominó sólo O. Nacional, debido también a un problema con el director del COM, Felipe Muñoz.

Actualmente, la convocatoria para Orgullo Nacional 2027 ya se encuentra publicada en la página de la Conade, con diversas categorías de varios de sus 51 deportes.