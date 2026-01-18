Locura total se vivió en el Prince Moulay Abdellah Stadium durante la final de Senegal y Marruecos en la Copa Africana de Naciones. El abandono de partido, el penal fallado, tiempos extras y demás; aquí te dejamos el resumen.

En tiempos extras, Senegal venció por la mínima diferencia a Marruecos gracias al gol de Pape Gueye al minuto 94.

El tanto de Gueye estuvo prescindido por toda la locura desatada tras el penalti marcado a favor de Marruecos.

El abandono de los jugadores de Senegal en la Copa Africana de Naciones

Un lío total se vivió en los últimos minutos de la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos. El caos comenzó cuando el árbitro le anuló un gol a Los Leones de Teranga.

Cuando parecía que nos iríamos a tiempos extras sin más emociones, el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos lo que elevó el enojo de los jugadores de Senegal.

Los jugadores de Senegal se enojaron de tal manera que abandonaron el partido y se fueron directo a vestidores.

Después de minutos de tensión, los jugadores de Senegal decidieron volver al terreno de juego. Se reanudó el partido con el penalti a favor de Marruecos.

Fue entonces que Brahim Díaz se vistió de villano y falló desde los once metros para definir todo en los tiempos extras. El jugador del Real Madrid cobró a lo panenka y Édouard Mendy no cayó en el engaño.

El los tiempos extras, Marruecos continuaba en shock por el penalti fallado de Díaz, incluso su técnico lo encaró. Senegal aprovechó su momento y le bastaron unos minutos para conseguir el 1-0. }

El único tanto del encuentro llegó al minuto 94 gracias a Pape Gueye.

AHORA HAY PENAL PARA MARRUECOS, EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO.



DE LOCOS. 🤯🇲🇦



pic.twitter.com/TyEM0KZllw https://t.co/yiLjrpUO8N — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 18, 2026

Senegal conquistó su segunda Copa Africana de Naciones

Sufrió, pero consiguió el objetivo y en tierras marroquíes: Senegal es campeón de la Copa Africana de Naciones. Conquistó su segundo título continental.

La primera Copa Africana de Naciones de Senegal llegó en el 2021 cuando vencieron a Egipto en la gran final. Cinco años después, el título continental volvió a llegar gracias al sufrido triunfo ante Marruecos.