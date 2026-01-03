Johan Vásquez volvió a aparecer en el once inicial del Genoa en un partido que dejó sensaciones encontradas, pues dejaron ir puntos en su lucha por no descender.

En la jornada 18 de la Serie A, Genoa recibió a Pisa, sin embargo, el equipo de Johan Vásquez tuvo que conformarse con el empate 1-1 que los mantiene en la zona baja de la tabla de posiciones.

El equipo italiano tendrá que poner atención en sus próximos enfrentamientos, pues los errores podrían constarles muy caro al final de la temporada.

Johan Vásquez y Genoa dejan ir puntos en la lucha por no descender

Johan Vásquez vivió un día particular en Génova al salir como titular y llevar el gafete de capitán en un duelo clave en la Serie A.

El Genoa mostró una cara agresiva desde el arranque y encontró recompensa temprano, cuando Lorenzo Colombo abrió el marcador en casa.

Sin embargo, una jugada a balón parado y una mala coordinación terminó en un choque entre Nicola Leali y el propio Johan Vásquez, situación que dejó la pelota suelta para que Mehdi Leris aprovechara y emparejara el marcador.

El Pisa administró el empate con orden y el Genoa se quedó con la sensación de haber dejado escapar puntos importantes en una pelea que cada jornada se vuelve más apretada.

😖 😖 😖



Choque de Johan Vásquez con el arquero y gol en contra del Genoa



Disfruta la #SerieAxESPN y Disney Plus Premium pic.twitter.com/5NgTpiNEXM — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 3, 2026

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Johan Vásquez con el Genoa?

El siguiente compromiso de Johan Vásquez con el Genoa ya tiene fecha marcada en el calendario y será una prueba exigente.

El equipo visitará al AC Milan en un duelo que lo llevará a uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol italiano, en un contexto donde cada punto empieza a pesar.