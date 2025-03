El mexicano Donovan Carrillo volvió a ser el protagonista del deporte de nuestro país al participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2025.

El Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2025 da lugares para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, por lo que el mexicano Donovan Carrillo tenía que hacer una actuación espectacular.

Lamentablemente para sus aspiraciones, Donovan Carrillo quedó a deber, pues se quedó a 1.45 puntos de clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Donovan Carrillo eliminado del Mundial de Patinaje Artístico

Donovan Carrillo fue eliminado del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2025, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Boston en Estados Unidos.

En el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2025, mexicano Donovan Carrillo ejecutó una rutina de mixes de Hip-Hip Chin Chin y coreografiada por Romain Haguenauer.

Lamentablemente tuvo una caída al intentar un cuádruple Salchow, mientras que en su combinación de saltos triple lutz mas y triple toeloop tuvo un problema en el aterrizaje.

Con esta rutina, Donovan Carrillo consiguió un total 71.55 puntos, lo que lo ubicó en el lugar 27 de la clasificación general del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2025, pero le faltaron 1.45 puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

En Septiembre tendrá una última oportunidad de buscar su pase a la justa invernal 🤞 pic.twitter.com/1UGXLSoBzV — México rumbo a LA 2028 🇲🇽🇺🇸 (@MLosAngeles2028) March 27, 2025

La última oportunidad de Donovan Carrillo para ir a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Aunque Donovan Carrillo quedó fuera del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2025, todavía tiene una última oportunidad para ir a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Donovan Carrillo tendrá que ir al repechaje, el cual se llevará a cabo a finales de este año en la ciudad de Beijing, donde solo hay 5 lugares para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

“Bueno, hubieron algunas altas y bajas, algunas cosas no salieron como se planeaban, pero estoy agradecido por la gran recepción del público. Entreno bien en Canadá, realmente me encanta el ambiente ahí y patinar con otros patinadores de alto nivel. Por ahora me prepararé para lo que sea que venga”, mencionó el mexicano al finalizar la competencia.