Uziel Muñoz ganó la medalla de plata en el Mundial de Atletismo, en la prueba de lanzamiento de bala, triunfo que tiene mucha historia detrás, incluida una promesa hecha a su hermano fallecido.

Encarar los problemas que normalmente tienen los deportistas mexicanos, requiere de una motivación extra, misma que Uziel Muñoz encontró en casa.

¿Qué promesa le hizo Uziel Muñoz a su hermano fallecido?

Uziel Muñoz, subcampeón mundial en lanzamiento de bala, hizo una promesa muy especial a su hermano fallecido, de la cual no se olvida y la que refrenda en cada competencia.

Uziel Muñoz le prometió a su hermano ser uno los mejores atletas en lanzamiento de bala, reto que cumplió compitiendo en los Juegos Olímpicos de París.

Este sábado 13 de septiembre, Uziel Muñoz continuó cumpliendo su promesa con la conquista de la medalla de plata en lanzamiento de bala, en el Mundial de Atletismo.

¿Cómo calificó Uziel Muñoz al Mundial de Atletismo?

El ranking por puntos es uno de los procesos que instituyó World Athletics para hacerse de un lugar en el Mundial de Atletismo, criterio que cumplió Uziel Muñoz.

Uziel Muñoz consiguió 1308 puntos para convertirse en el primer clasificado en este proceso. Sin embargo, en la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo le negaron apoyo para viajar al Mundial de Atletismo.

Con un esfuerzo individual, además del apoyo del Comité Olímpico Mexicano y la Conade, Uziel Muñoz logro ir al Mundial de Atletismo.

¿Cómo ganó la medalla de plata Uziel Muñoz en el Mundial de Atletismo?

Uziel Muñoz ganó la medalla de plata en impulso de bala en el Mundial de Atletismo, con una marca de 21.97 metros, rompiendo el récord mexicano.

Uziel Muñoz, el finalista olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024 brilló en el Mundial de Atletismo, terminandó la competencia por detrás de Ryan Crouser, tres veces campeón olímpico.

El atleta mexicano avanzó a la final al ubicarse en el cuarto lugar del Grupo B con un registro de 20.77 metros de la ronda clasificatoria.

Uziel Muñoz fue el único deportista latinoamericano que disputó las medallas en la prueba de impulso de bala del Mundial de Atletismo.