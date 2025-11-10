Este fin de semana fue sumamente positivo para el deporte mexicano tanto por la delegación que participó en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 que se llevaron a cabo en Chile como por la Selección Femenil que jugó el Mundial Sub-17. Esto no pasó desapercibido para la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien aprovechó su cuenta oficial de X para mandar un mensaje de felicitación.

Y es que en el caso de la delegación mexicana en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, hicieron historia toda vez que consiguieron una cosecha de 100 medallas, de las cuales fueron 36 de oro, 32 de plata y 32 de bronce. Con esto, se posicionaron en el tercer lugar del medallero general al cabo de 10 días de competencia, lo que les valió la felicitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En lo que respecta a la Selección Mexicana Femenil Sub-17, terminaron en el tercer lugar en el Mundial de la categoría luego de ganarle a su similar de Brasil en tanda de penales; además, la portera Valentina Murrieta fue considerada la mejor del certamen.

La felicitación de Claudia Sheinbaum a deportistas mexicanos

Entendido el contexto de los logros de los deportistas mexicanos en los últimos días, vale la pena resaltar la felicitación por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien no dudó en asegurar que han puesto muy en alto el nombre del país con sus actuaciones en Chile y Marruecos.

“Felicidades a las y los jóvenes mexicanos que rompieron récord de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, así como a la Selección Nacional Femenil de Futbol por obtener tercer lugar en el Mundial Sub 17; en especial a Valentina Murrieta, gran portera. Ponen en alto el nombre de México; gracias por su esfuerzo y dedicación”, publicó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Es importante resaltar que, en ambos casos, se trata de deportistas jóvenes toda vez que las dos competencias fueron con límite de edad, lo que da muestra del trabajo que se realiza desde temprana edad en diferentes disciplinas.

Con la mira en los Juegos Paralímpicos y la Primera División

Es importante resaltar que, en el caso de los participantes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, apuntan a seguir su proceso con miras a los procesos Paralímpicos que tendrán como objetivo llegar a Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

En tanto, muchas de las jugadoras que ganaron el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17 esperan consolidarse de a poco con sus respectivos equipos dado que muchas pertenecen a los diferentes clubes de la Liga MX en los cuales aspiran a llegar a Primera División.