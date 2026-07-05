Isaac del Toro continúa su participación en el Tour de Francia 2026 este lunes 6 de julio a las 5 horas, en la Etapa 3 que será transmitida por ESPN y Disney+.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 3

Fecha: Lunes 6 de julio

Horario: 5:30 horas

Sede: Granollers a Les Angles

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro ganó la Etapa 2 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 3 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:30 horas la Etapa 3 del Tour de Francia 2026, el lunes 6 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 3 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 3

Fecha: Lunes 6 de julio

Horario: 5:30 horas

Sede: Granollers a Les Angles

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 3 del Tour de Francia 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 3 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 3 este lunes 6 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.

El Tour de Francia 2026 se despide de Barcelona con la Etapa 3, y el pelotón prepara su incursión en Francia, dónde permanecerá hasta la llegada a los Campos Elíseos de París.

Con inicio en el Granollers y final en Les Angles, la Etapa 3 del Tour de Francia 2026 suma un recorrido de 195,9 kilómetros.

El adiós a Cataluña coincide con la primera jornada de montaña, que contará con el Col de Toses como principal atractivo.