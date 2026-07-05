Isaac del Toro continúa su participación en el Tour de Francia 2026 este lunes 6 de julio a las 5 horas, en la Etapa 3 que será transmitida por ESPN y Disney+.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 3
- Fecha: Lunes 6 de julio
- Horario: 5:30 horas
- Sede: Granollers a Les Angles
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 3 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro correrá a partir de las 5:30 horas la Etapa 3 del Tour de Francia 2026, el lunes 6 de julio.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 3 del Tour de Francia 2026
ESPN y Disney+ transmten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 3
- Fecha: Lunes 6 de julio
- Horario: 5:30 horas
- Sede: Granollers a Les Angles
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil y recorrido de la Etapa 3 del Tour de Francia 2026
El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 3 este lunes 6 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse entre los primeros lugares.
El Tour de Francia 2026 se despide de Barcelona con la Etapa 3, y el pelotón prepara su incursión en Francia, dónde permanecerá hasta la llegada a los Campos Elíseos de París.
Con inicio en el Granollers y final en Les Angles, la Etapa 3 del Tour de Francia 2026 suma un recorrido de 195,9 kilómetros.
El adiós a Cataluña coincide con la primera jornada de montaña, que contará con el Col de Toses como principal atractivo.