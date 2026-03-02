El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se realizará en tres países de forma simultánea entre el 5 y 17 de marzo del 2026. Te compartimos a continuación todos los detalles del torneo que será transmitido por ESPN, Disney+, ViX, TUDN y Canal 9.

Veinte selecciones nacionales, entre ellas la de México, Estados Unidos y Japón, disputarán el Clásico Mundial 2026.

Evento: Clásico Mundial de Beisbol 2026

Fechas: 5 al 17 de marzo de 2026

Horarios: A partir de las 12 horas, tiempo del centro de México

Sedes: Japón, Puerto Rico y Estados Unidos

Transmisión: ESPN, Disney+, Canal 9, ViX y TUDN

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Fechas y horarios de los partidos

A partir del 5 de marzo y hasta el 17 de marzo de 2026, se jugarán los partidos del Clásico Mundial 2026 que se jugarán desde las 12 horas, tiempo del centro de México.

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Equipos que jugarán el torneo de beisbol

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se jugará en cuatro grupos con 5 equipos cada uno.

Estos son los grupos del torneo que se jugará en Miami, Puerto Rico, Houston y Tokio.

Grupo A (San Juan, Puerto Rico)

Canadá

Colombia

Cuba

Panamá

Puerto Rico

Grupo B (Houston, Texas)

Brasil

Estados Unidos

Gran Bretaña

Italia

México

Grupo C (Tokio, Japón)

Australia

Corea del Sur

China Taipéi

Japón

República Checa

Grupo D (Miami, Florida)

Israel

Nicaragua

Países Bajos

República Dominicana

Venezuela

Formato Clásico Mundial de Beisbol 2026 (@lasmayores)

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Formato del torneo de beisbol

Cada grupo cuenta del Clásico Mundial de Beisbol 2026 se jugará bajo el formato de todos contra todos.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Los equipos que avancen desde Tokio irán a Miami, y los equipos de San Juan jugarán en Houston.

Los ganadores de los juegos de cuartos de final se encontrarán luego en Miami para las semifinales y la ronda de campeonato.

La final se llevará a cabo el 17 de marzo.

Clásico Mundial de Beisbol 2026: ¿Dónde ver los partidos?

Las plataformas ESPN, Disney+, ViX y TUDN transmitirán el Clásico Mundial de Beisbol 2026, a partir del 5 de marzo.

En el caso de los partidos de México, serán transmitidos en TV abierta por el Canal 9 de Televisa.