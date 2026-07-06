Christian Pulisic vs Kevin De Bruyne chocan en los octavos de final del Mundial 2026 al frente de Estados Unidos y Bélgica, este lunes 6 de julio de 2026 en Seattle.

El ganador de este partido comandado por Christian Pulisic vs Kevin De Bruyne, obtendrá el pase directo a los cuartos de final, fase en la que se medirá ante la selección vencedora de España y Portugal.

Pulisic, el gran referente de Estados Unidos ante Bélgica

Christian Pulisic, atacante de Estados Unidos, es el referente de Estados Unidos, con una asistencia en 3 partidos disputados en el Mundial 2026, siendo clave para generar transiciones rápidas en ofensiva.

Estados Unidos es favorito como local, ante una selección de Bélgica peligrosa que lleva varios años acechando la oportunidad de trascender en un Mundial.

Christian Pulisic y Estados Unidos buscan clasificar a cuartos de final del Mundial 2026 (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

Kevin De Bruyne vive su última aventura mundialista

Kevin De Bruyne, el experimentado mediocampista belga de 35 años comanda a los llamados Diablos Rojos en el Mundial 2026.

De Bruyne, jugador del Napoli de la Serie A de Italia, suma 1 gol anotado en 4 partidos jugados en el Mundial 2026.

Kevin De Bruyne, líder de Bélgica (@kevindebruyne / Instagram )

Así llegan Estados Unidos y Bélgica a los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica llegan tras superar batallas memorables en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina, y la FIFA suspendió el castigo por tarjeta roja a su delantero Folarin Balogun, por lo que estará disponible para jugar.

Bélgica consiguió una remontada heroica de 3-2 en tiempos extras contra Senegal tras ir perdiendo por dos goles en el tramo final del tiempo regular.

El antecedente inmediato entre estas selecciones fue en marzo de 2026, cuando los belgas golearon 5-2 a los estadounidenses en un partido amistoso.